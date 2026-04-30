【2026年5月の運勢】「おひつじ座〜うお座」章月綾乃の12星座占い
2026年5月のあなたの運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、12星座占いをお届けします。
発想、アプローチを変えていく
あなたらしく生きる！
連休明けに一気に動く！
惜しみなく注ぐ！
スーパースター！
あなたらしくないことに挑戦を
おこもりのススメ
ご自愛モードで
次の準備を始めて！
あなたらしさが完成へ！
楽勝ルートへ
ノリよく、元気よく！
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
【2026年5月の運勢】おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）転換タイム
発想、アプローチを変えていく
【2026年5月の運勢】おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）マイペース＆マイワールド
あなたらしく生きる！
【2026年5月の運勢】ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）パワーチャージ！
連休明けに一気に動く！
【2026年5月の運勢】かに座（6月22日〜7月22日生まれ）愛こそすべて！
惜しみなく注ぐ！
【2026年5月の運勢】しし座（7月23日〜8月22日生まれ）カムバック！
スーパースター！
【2026年5月の運勢】おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）カラを破れそう
あなたらしくないことに挑戦を
【2026年5月の運勢】てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）インサイドへ
おこもりのススメ
【2026年5月の運勢】さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）チャージとチル
ご自愛モードで
【2026年5月の運勢】いて座（11月23日〜12月21日生まれ）運気はニュートラル
次の準備を始めて！
【2026年5月の運勢】やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）時が満ちて
あなたらしさが完成へ！
【2026年5月の運勢】みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）ハズしテクで
楽勝ルートへ
【2026年5月の運勢】うお座（2月19日〜3月20日生まれ）ハッピーゴーイング
ノリよく、元気よく！
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)