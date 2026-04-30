お金がないと東京は「場違い」？上京組と都会組の埋まらない格差にあがく女子大生…キラキラした東京の裏側にあった現実【作者に聞く】

お金がないと東京は「場違い」？上京組と都会組の埋まらない格差にあがく女子大生…キラキラした東京の裏側にあった現実【作者に聞く】