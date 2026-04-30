お金がないと東京は「場違い」？上京組と都会組の埋まらない格差にあがく女子大生…キラキラした東京の裏側にあった現実【作者に聞く】
【漫画】お金がないと、東京は「場違い」に思えた
東京に憧れて上京した美春は、「金銭面は自分で何とかする」と親を説得し大学へ進学した。華やかなキャンパスライフに胸を躍らせる一方で、現実は想像以上にシビアだった。本作では、同じ大学に通いながらもまったく異なる生活を送る“上京組”と“都会組”の差が描かれていく。
■キラキラした東京生活と現実のギャップ
美春は奨学金とアルバイトで生活費をまかないながら学生生活を送っている。一方で、都内在住の桜子は親から贈られたブランドバッグを持ち、流行のカフェやコスメを楽しむ余裕がある。同じ学生でも、置かれている環境の違いは想像以上に大きい。
ある日誘われたカフェでは、アフタヌーンティーが1人7000円。1日のバイト代が一瞬で消える金額に、美春は思わず現実を突きつけられる。
■二人の間に立ちはだかる、見えない高い壁
アルバイトで疲れ、居眠りをしてしまった美春に対し、桜子は「バイトより、大学生活の方が大事だよ」と声をかける。その言葉に悪気はないが、美春にとっては簡単に受け止められるものではない。
「ああ、この子は知らないんだ」と感じた瞬間、同じ場所にいながら違う世界にいることを強く意識する。華やかな大学生活の裏で、自分が何のためにここに来たのか見失いそうになる姿が描かれる。
■作者自身の経験を投影したリアリティ
本作について、うみの韻花(@umino_otoka)さんは「この主人公は自分の経験から着想を得ている」と語る。上京後に理想と現実のギャップに直面したことや、お金を得る中で価値観が揺れた時期があったという。
「ある意味彼女は『存在したかもしれないもう1人の私』なのです」と話し、リアルさを追求するため大学見学や港区でのリサーチも重ねた。さらに、作中の描写についても細かな工夫を凝らしており、心境の変化に合わせて表情やファッション、持ち物まで丁寧に描き分けているという。
■変わっていく価値観とその先にあるもの
物語が進むにつれ、美春の生活は大きく変化していく。華やかな世界に近づくほど、価値観や考え方にも変化が生まれていくが、その過程には葛藤も描かれている。作者は「読者が共感や同情できるよう、序盤でしっかりと葛藤を描いた」と語り、人物の内面に寄り添った構成にこだわった。
本作は約1年半かけて制作された作品であり、「また読み返したくなる一冊になればうれしい」と思いが込められている。
東京という場所が持つ華やかさと現実。その両方を描きながら、“お金”や“環境”が人に与える影響を問いかける作品だ。
取材協力：うみの韻花(＠umino_otoka)
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