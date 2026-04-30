お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と安藤なつ（45）が30日、東京・六本木の東京ミッドタウンで行われたアサヒグループ食品のタブレット菓子「ミンティア」のPRイベントに登場した。

同製品の発売30周年を記念し、日常の小さなストレス解消をテーマにしたイベント「ミンティア リフレッシュビート」をきょう30日から5月3日まで同所で実施。会場に設置された巨大な画面でリズムゲームを楽しみながら、日常のちょっとしたストレスを「ミンティア」でリフレッシュする爽快感が体験できる。

自身が感じる小さなストレスを聞かれたカズレーザーは「何を検索しようとしてたか思い出せない」と回答。「“これ調べよう”と思ってスマホを開くんですけど、その時にパッと出てきた広告のリンクを開いていったら“あれ、なにを検索しようとしたんだっけ？”ってなる。しかも二度と思い出せない」と自身の日常を回想。

「チャットGPTに聞きたい。“俺、何検索しようとしてたっけ？”って。どう答えてくれるのか」と、文明の利器の力を借りる意思を示したが「あいつ優しいから“ああ、いい悩みですね”って言いそう。答えは教えてくれないくせに、態度だけは優しいから、あいつ」と毒づき会場を笑わせた。