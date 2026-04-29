【漢字クイズ】「沢川」はなんて読む？漢字のイメージからは想像がつかない…！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「沢川」はなんて読む？
「沢川」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、石川県の地名です。
いったい、「沢川」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「そうごう」でした！
沢川は、石川県羽咋郡宝達志水町にある地名。
宝達志水町にある「宝達山（ほうだつさん）」は、標高637mの山で、山頂からは日本海や能登半島、天気が良ければ立山連峰まで見渡せる絶景スポット。
ハイキングコースも整備されており、初心者でも登りやすい自然体験の場として人気ですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典』
・『宝達志水町公式サイト』
ライター Ray WEB編集部