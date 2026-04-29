新テニスの王子様コラボカフェ♡渋谷＆大阪で限定メニューとグッズ登場

新テニスの王子様のコラボカフェが、2026年5月3日(日)～5月31日(日)の期間限定で開催決定♡渋谷モディ店と大阪店にて、キャラクターをイメージした個性豊かなメニューや限定グッズが登場します。さらに描き下ろしイラストを使用した特典やキャンペーンも充実し、ファン必見の“推し活スポット”として注目を集めています♪

キャラ再現♡注目コラボメニュー

渋谷モディ店では、体験型メニューから華やかなスイーツまで幅広く展開。

渋谷モディ店

・手塚国光「手塚ゾーンうな茶バーガー」2,050円(税込)

・跡部景吾「跡部王国（キングダム）アフタヌーンティーセット」3,150円(税込)

・不二周助「星花火ゼリー」1,000円(税込)

・白石蔵ノ介「円卓ショットカスタードケーキベリーソース添え」1,500円(税込)

ドリンクも充実♡

・手塚国光「オールラウンダーサイダー」950円(税込)

・不二周助「100％りんごジュース」950円(税込)

・跡部景吾「風呂上がりのノンアルコールスパークリング」950円(税込)

・樺地崇弘「コピードリンク」950円(税込)

・白石蔵ノ介「毒草の入っていないグリーンスムージー」950円(税込)

・忍足謙也「浪速のスピードスターのおいしい青汁風ドリンク」950円(税込)

・ランダムラテ 900円(税込)

大阪店

大阪店（テイクアウト専用）では、

・手塚国光「手塚ゾーンうな茶づけ風ソフトクリーム」850円(税込)

・跡部景吾「ヨークシャープディングシューソフト＆プリンス・オブ・ウェールズ」1,680円(税込)

など、ここでしか味わえないメニューが楽しめます♪

※渋谷モディ店／大阪店で提供メニュー・値段が異なります。詳細はコラボ特設サイトをご確認ください。

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推し活必須♡限定グッズ

アクリルフィギュアスタンド（全6種）

価格：2,200円(税込)

トレーディングマット缶バッジ（全6種）

価格：550円(税込)/6個入 3,300円(税込)

ポラショットコレクション（全12種）

価格：500円(税込)/12個入 6,006円(税込)

トレーディングスタッフネームプレートマグネット（全6種）

価格：770円(税込)/6個入 4,620円(税込)

予約席風デスクプレート（全5種）

価格：2,750円(税込)

BIGアクリルスタンド（全6種）※先行通販商品

価格：3,850円(税込)

描き下ろしカフェ制服イラストを使用した限定グッズも豊富にラインナップ。

特典情報

コラボメニューご注文特典

事前WEB予約特典

グッズご購入特典

通販グッズご購入特典

さらに、コラボメニュー注文ごとにランダム特典がもらえるほか、事前予約特典やグッズ購入特典も用意。

抽選で展示ポスターが当たるキャンペーンも実施されます♡

※店頭販売グッズはコラボメニューをご注文いただいたお客様のみお買い上げいただくことができます。

©許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト

推しと過ごす特別な時間を♡

新テニスの王子様コラボカフェは、メニュー・グッズ・体験すべてが揃った贅沢なイベント♡お気に入りのキャラクターの世界観に浸りながら、特別なひとときを楽しめます。期間限定だからこそ、今だけの“推し活時間”を思いきり満喫してみてくださいね♪