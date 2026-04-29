サニタリースパッツ「Angelite」登場！安心して動ける新時代の一枚

生理中でも思いきり体を動かしたい--そんな女性の願いに寄り添う新しい選択肢が登場しました。サニタリースパッツブランド「Angelite」から、スポーツ時の不安を軽減する“アクティブタイプ”が誕生。機能性と快適さを兼ね備えた一枚は、日常のトレーニングから本格的な競技シーンまで幅広く活躍します。心も体も軽やかに、自分らしく動ける新しいスタンダードに注目です。

生理中の不安に寄り添う開発背景

「生理中でも安心して動ける環境をつくりたい」という想いから誕生した今回のサニタリースパッツ。運動中の漏れや違和感への不安は、多くの女性にとって大きな課題です。

特に激しい動きや接触のあるスポーツでは、集中力の低下にもつながりかねません。

そんな声を受け、Angeliteは武道用品ブランドとの共同開発を実現。約1年にわたる試作と改良を重ね、スポーツに特化した設計を完成させました。

身体へのフィット感と安心感を両立し、女性が自信を持ってパフォーマンスを発揮できる環境をサポートします。

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アクティブタイプの機能美に注目

新作「Angelite アクティブタイプ」は、スポーツ時の快適さを追求した高機能設計が魅力です。

まず、ウエストから太ももにかけての高い伸縮性により、どんな動きにも柔軟にフィット。ダブルステッチ加工で耐久性も高く、激しい運動にも対応します。

さらに、多層構造による吸水・防水機能を備えながらも、通気性にも優れ、長時間でも蒸れにくい仕様に。

また、薄型設計によりごわつきを感じにくく、パフォーマンスを妨げないのもポイント。守りながらも軽やかに動ける設計で、運動中のストレスを最小限に抑えます。

商品詳細とラインナップ

Angelite アクティブタイプ

価格：8,800円（税込）

幅広いサイズ展開で、自分の体に合ったフィット感を選べるのも嬉しいポイント。シンプルなブラックカラーはどんなスポーツウェアにも合わせやすく、日常使いにも自然に取り入れられます。

機能性だけでなく、「安心して動ける」という心理的なサポートも叶えるサニタリースパッツ。部活動やジム、ランニングなど、あらゆるシーンで活躍してくれる存在です。

サイズ：XS／S／M／L／XL（カラー：ブラック）

自分らしく動ける毎日へ

生理中だからといって、やりたいことを我慢する必要はありません。Angeliteのアクティブタイプは、女性の毎日に寄り添いながら、自由に動ける選択肢を広げてくれます。

体も心も軽やかに、もっとアクティブな自分へ♡安心感に包まれながら、自分らしいライフスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか。