錦鯉・渡辺隆、紗倉まなにラジオで“まさかのお願い” 衝撃動画に反響相次ぐ
文化放送『錦鯉・渡辺隆の深夜、オヂさんは大胆に』の公式Xが、29日までに更新。番組内で、渡辺隆がゲストの紗倉まなに対して“お願い”した様子が収められた衝撃動画が公開された。
【動画】紗倉まなから…錦鯉・渡辺隆”衝撃動画”の決定的瞬間
番組内で、渡辺は「もう1個だけなんですけど、よろしいですかね？ちょっと、音を録りたくて。ビンタしてもらっていいですか？」とまさかのお願い。紗倉が「それ、プレイじゃないですか（笑）！ビンタ？」とツッコミを入れるも、渡辺は「私がそちらに行きますので」と意に介さず、話を進めていった。
紗倉が「本当にいいんですか？えっ、ビンタ？えっ、じゃあすみません。失礼します」と、渡辺のオファーに応えてビンタすると、番組内でもしっかりと“ビンタ音”が。渡辺は「ありがとうございます」と満足げだった。
番組Xでビンタ動画が公開されると、ファンからは「うれしそう…」「みりちゃむが嫉妬している姿が目に浮かぶ」「うらやましい」「いい仕事じゃないか！」などといった感想が寄せられている。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【動画】紗倉まなから…錦鯉・渡辺隆”衝撃動画”の決定的瞬間
番組内で、渡辺は「もう1個だけなんですけど、よろしいですかね？ちょっと、音を録りたくて。ビンタしてもらっていいですか？」とまさかのお願い。紗倉が「それ、プレイじゃないですか（笑）！ビンタ？」とツッコミを入れるも、渡辺は「私がそちらに行きますので」と意に介さず、話を進めていった。
番組Xでビンタ動画が公開されると、ファンからは「うれしそう…」「みりちゃむが嫉妬している姿が目に浮かぶ」「うらやましい」「いい仕事じゃないか！」などといった感想が寄せられている。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。