【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年5月4日〜5月10日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月4日〜5月10日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３
『周囲の目を気にすることが多いです』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
周囲の様子を気を抜かずに見ておかないといけないでしょう。油断できないことが多いです。神経を張っているので、自分を静かにさせていることも多いでしょう。仕事や公の場では、注目されているので自由な行動が取れないです。なるべく自分の価値を下げないことを選んでいくでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
相手に勝手に期待されていて、美化されてしまっている部分があるようです。ダメな自分を見せることが許されないので、それを維持していかないといけないでしょう。シングルの方は、仕事が不安定な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分のダメな所が気になって虚勢を張れなくなります。
｜時期｜
5月4日 予想が当たる ／ 5日10日 スタート
｜ラッキーアイテム｜
ラーメン屋
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞