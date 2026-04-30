【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年5月4日〜5月10日》の総合運＆恋愛運

写真拡大 (全2枚)


来週（2026年5月4日〜5月10日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３

『周囲の目を気にすることが多いです』


｜総合運｜　★☆☆☆☆


周囲の様子を気を抜かずに見ておかないといけないでしょう。油断できないことが多いです。神経を張っているので、自分を静かにさせていることも多いでしょう。仕事や公の場では、注目されているので自由な行動が取れないです。なるべく自分の価値を下げないことを選んでいくでしょう。

｜恋愛運｜　★☆☆☆☆


相手に勝手に期待されていて、美化されてしまっている部分があるようです。ダメな自分を見せることが許されないので、それを維持していかないといけないでしょう。シングルの方は、仕事が不安定な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分のダメな所が気になって虚勢を張れなくなります。

｜時期｜


5月4日　予想が当たる　／　5日10日　スタート

｜ラッキーアイテム｜


ラーメン屋

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞