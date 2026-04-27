「いつも時間がない…」余裕がある人がやっている具体行動３つ
「やることは同じなのに、なぜか時間が足りない」と感じること多くないでしょうか？対照的に時間に余裕がある人は、時間の“使い方の順番”を整えています。
朝いちでスマホを開かない
時間に余裕がある人は、起きてすぐにスマホを見ません。なぜなら、通知やSNSを先に開くとそこから流れが崩れやすくなるから。
代わりに「着替える」「支度を終わらせる」など、必ずしないといけない行動を先に進めます。寝起きの15分をどう使うかで、その後の余裕が変わるはずです。
短時間で終わることを後回しにしない
余裕がある人は、短時間で終わることをその場で処理しているもの。メールへの返信や片付けなど、「あとでやろう」と思いがちなことを先に済ませます。
“何もしない時間をあえて作っている
もうひとつの違いは、時間に余白を作っているかどうか。時間に余裕がある人は、予定と予定の間に数分〜数十分の空きをつくっているものです。
スケジュールを隙間なく詰め込むと、ひとつ遅れただけで全体が崩れやすくなります。あえて余白をつくっておくことでスムーズに回るようになるでしょう。
時間の余裕は、自分の心がけ次第で変わるもの。まずは朝の動き、小さなタスクの処理、余白の入れ方の３つを見直してみましょう。たったそれだけでも、１日の流れは変わっていくはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼忙しさに流される人と、自分時間を確保できる人。その差は“優先順位の付け方”です