俳優の木村拓哉さん（53）が、2026年4月25日にYouTubeを更新。「ギャルカフェ」を訪れた様子を公開した。

「今日も元気に、ちょりおつ〜！」

動画の冒頭、「ギャルカフェ」と書かれ、ギャルの写真やプリクラが所狭しと貼られたドアの前で、木村さんが「やめとくか」とおどけつつ入店。「平成ギャル」を思わせるヘアメイクの店員たちから熱烈な歓迎を受け、木村さんは一度外に出るボケも見せた。

ギャル芸人として知られる、お笑いコンビ「エルフ」の荒川さんも店員として登場。「今日も元気に、ちょりおつ〜！」と言いながら乾杯したり、店員から「チャロ」というニックネームを付けられた木村さんが、犬をまねたポーズをして「かわいい！」と盛り上がったりと、終始楽しげな様子だった。

木村さんといえば、主演ドラマ「ラブジェネレーション」（フジテレビ系、1997年放送）で放ったセリフ「ちょ、待てよ」が有名だが、店員から「一回本物聞きたい」と言われ、メニューを見ながら「ちょ、待てよ」とつぶやく一幕も。店員たちは「すごーい！」と大喜びだった。

コメント欄には「平成ギャルと自然に溶け込んでいる木村拓哉53歳がめちゃくちゃ最強すぎる」「ギャルたち可愛すぎるしここに馴染んでしっかり楽しんでる木村さん最高」「キムタクとギャルの組み合わせは違和感ないし相性いいな」「キムタクからちょ、待てよ引き出せるギャル凄いw」などと書き込まれている。