お笑いタレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める26日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行 SUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。仕事復帰したマツコ・デラックスについて語った。

有吉は、ポメラニアンが警察犬に1発合格したニュースにふれ「これはすばらしいことだし、優秀なワンちゃんだしね。飼ってる方もすごい愛情を注いでて、すごい信頼感を持って育ててらっしゃるけど、やっぱりこういう責任ある仕事をするワンちゃんってね、結構疲れるんだろうな。そんなに長生きしなかったりとかね。20年とかってパターンはなかなかないんだよね。犬でも神経すり減らして、一生懸命。だから長い間こういう仕事できないんだよね。犬のこと考えてね」とこのニュースに感動した。

有吉は「我々もだから、あんまり働きすぎない方がいいんじゃない？ マツコさんが復帰しましてね、金曜日にお会いしましたけどね。異様に労働意欲が低かったです」と報告し、笑いを誘った。

有吉は「（マツコが）『あぁ、疲れたわ』って言ってて。体も休みたいしさ、いろいろ考えることもあるじゃない。“なんでこんな働かなきゃいけないのかな”とかさ。異様に労働意欲が低かったです。『あぁ、休もうかしら、もうちょっと』とか。変わらず、元気そうで良かったです」とマツコの近況を語った。

マツコは今年2月、レギュラーを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」に電話出演し、首の脊髄が圧迫されたことにより手足にしびれが出たため、急きょ手術を受けたことを報告。今月13日に同番組に生出演し復帰した。