盛り耐性＆顔のタイプ別に垢抜けはこうするのが正解！2026年初夏の似合う配色＆メイクガイド

美容ライター、コスメコンシェルジュの斎藤明子です。今回は、盛り耐性アリorナシ、大人顔or子供顔といった顔のタイプ別に、2026年初夏の新色を使ったそれぞれに似合うカラーメイクをご提案します。

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2026年初夏のメイク＆配色トレンドをチェック！

ミュート系のベージュやウォーム系ブラウンのベーシックなアイシャドウが、引き続き人気の主流となっていきそうな2026年。

さらに、ピンクやコーラルをプラスしていきいきとした表情を映し出したり、パープルやブルー、ペパーミントグリーンをプラスして透明感を表現すると、2026年の夏らしい配色にアップデートできます。シルバーのきらめきも2026年の初夏らしい雰囲気づくりに一役かってくれます。

また、チークのレイヤード人気もますます盛り上がっていきそう。白みピンクや白みのあるベージュ、オレンジのチークを、質感違いでレイヤードして顔全体の一体感を創り出すと今っぽい雰囲気になります。

リップは、新感覚のみずみずしさを併せ持つマットリップが数多く登場するのと同時に、縦じわを消してぷるんとした質感を演出してくれるグロス系リキッドリップの展開も多く見られ、TPOやその日のコーデ、気分に合わせて、いろいろな表情を楽しめそうです。

盛り耐性ナシさんの2026年初夏メイク

少しメイクをしただけでも、やりすぎ感がでてしまう盛り耐性ナシさん。色味をあまり感じさせないベージュやピンクを使って、まるでメイクしていないかのように質感の違いでさりげなく立体感を盛る人気のミュートメイクは、盛り耐性ナシさんならではのナチュラルな可愛らしさを表現できるので、ぜひやってみてください。

また、みずみずしさを感じさせるツヤっぽい質感のベースメイクがぴったりです。つやっぽさを自然に感じさせるハイライトと血色感チークの組み合わせで、自然な立体感といきいきとした表情を創り出せます。

おすすめのカラーメイク

アイメイク ベージュ×ピンク

チーク 血色ピンク

リップ ヌーディーなツヤ系

盛り耐性アリさんの2026年初夏メイク

派手な服装やアクセサリーが似合い、メイク映えするのがこのタイプです。思いっきり盛れるので、ついついいろいろ塗ってしまいがちかもしれませんが、色の使い過ぎや涙袋メイクのやり過ぎには注意してくださいね。ポイントをおさえてメイクすれば、ターコイズブルーやシルバーなど、鮮やかな色の組み合わせにもチャレンジできます！

ベースメイクは、内側からの潤いを感じさせるきめ細やかなセミマット肌を目指すと、上品にまとまります。トーンアップし過ぎにも注意して、仕上げでハイライトのツヤをポイントでプラスするとちょうどいい華やかさに。

おすすめのカラーメイク

アイメイク ベージュ×ブルー（イエベさんは黄味のあるターコイズブルーやグリーン系も〇）

チーク 白みピンクや白みコーラル

リップ マット系白みピンクやベージュに彩度の高いリップをプラスするときれい！

大人顔さんの2026年初夏メイク

大人っぽい顔の印象の大人顔さん。面長で切れ長の目元の方はこのタイプ。春から人気の、グレージュとパープルの組み合わせがだんぜんおすすめです！透明感があってしかも凛とした華やかさをまとうことができ、大人顔さんだからこそこなせる絶妙なニュアンス。ぜひやってみて！

ベースメイクは、シルキーなセミマットがぴったり。パープルやブルーの下地で透明感を得て、リキッドファンデーションときめの細かいパウダーで仕上げます。

おすすめのカラーメイク

アイメイク ベージュ×パープル×締め色はグレージュ

チーク パープルと白みピンク、またはベージュと白みオレンジのレイヤリング

リップ ローズ系くすみピンクやブラウンレッド

子供顔さんの2026年初夏メイク

可愛らしい雰囲気の子供顔さん。顔や目元に丸みがありあどけなく見えるのがこのタイプ。自然な血色感を感じさせるピンクメイクとツヤ感メイクで可愛さが引き立ちます。ミュート系のベージュを基調としたメイクにアースカラーやパステルカラーをプラスするメイク法もぴったり。

ベースメイクは、適度なツヤ感とハリ感、みずみずしさがポイントになります。スキンケア効果のあるリキッドファンデーションやパウダーを使うのも〇。下地は、トーンアップ系の下地を顔の内側だけに塗って小顔効果を狙ってみて。

おすすめのカラーメイク

アイメイク ベージュ×ブラウン×パステル調のミントグリーン

チーク 血色感ピンク

リップ 粘膜ピンクでナチュラルに

おすすめの配色は、肌色のタイプによっても変わってくるので、それぞれイエベ向きカラーなのかブルべ向きカラーなのかもチェックしたうえで、色味の傾向として参考にしてくださいね！