【ネコ漫画】飼い主に堂々とおしりを向ける愛猫!?その仕草に「おしり向けるのは信頼の証」などSNSでコメント続出
【漫画を読む】飼い主に堂々とおしりを向ける猫だが…!?
先日、『前向きでお願いします』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.4万人(2026年4月20日現在)、今回紹介する漫画も10万いいね(2026年4月20日現在)を超える人気漫画家だ。
驚いたフータはキュルガのお尻を隠して、「前向き駐車でお願いします」と伝える。するとキュルガは体勢を横向きにして座り直す。それを見たフータは『前向きじゃないなぁ…』と思っていると、キュルガがまた少しずつ後ろ向きの体勢になってくるのであった。
飼い主におしりを向けるのを諦めないキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「わかります」「おしり向けてくるのは信頼の証らしい」などの共感コメントがいくつも寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
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