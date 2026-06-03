忙しい朝や疲れた夜、「洗顔が面倒…」と感じたことはありませんか？そんな現代女性のリアルな悩みに寄り添う新感覚アイテムとして話題を集めているのが、資生堂の美容液生まれのグミ洗顔「肌グミ」です。ぷるぷるのグミのような感触と、なでるだけで洗顔が完了する手軽さで人気を集めたアイテムが、このたび取扱店舗を拡大して再登場。毎日の洗顔時間をもっと楽しく、心地よいものへ変えてくれる注目アイテムをご紹介します。

「肌グミ」は、泡立て不要で肌に直接あててなでるだけという、これまでにない発想から生まれた洗顔料です。

近年SNSなどで話題となっている「洗顔キャンセル界隈」に着目し、洗顔のハードルを下げながらも、美肌ケアを叶えることを目指して開発されました。

特徴は、グミのような弾力のあるぷるぷる感触。資生堂独自技術※4「美容グミ製法」により、美容液成分をたっぷり配合したベースに洗浄成分と角質除去成分を加え、40日間熟成させることで誕生しました。

2026年3月に実施されたモニター調査では、94％※3が「使い心地が好き」と回答。洗顔そのものを楽しみに変えてくれるアイテムとして注目されています。

資生堂「肌グミ」再登場！ぷるぷる新感覚洗顔で叶える“ぷるちゅる”素肌習慣

美容成分たっぷりの全3タイプを展開

「S 肌グミ N」は全3種類をラインアップ。価格はすべて60g入りで2,420円（税込）です。

ぴかぴか



ビタミンC誘導体（アスコルビン酸グルコシド）とグリセリンを配合した保湿タイプ。肌の透明感ケアを意識したい方におすすめです。

そよそよ



CICA（ツボクサ葉／茎エキス）とグリセリンを配合。肌をやさしくうるおしながら整えたい方にぴったりです。

ぷりぷり



ペプチドGL（パルミトイルトリペプチド-1、パルミトイルテトラペプチド-7、グリセリン）を配合。ハリ感のあるなめらかな肌印象を目指したい方におすすめです。

いずれもフローラルサボンの香りを採用。洗顔中も心地よい香りに包まれながらケアできます。

タイパもコスパも叶える注目ポイント

「肌グミ」の魅力は、楽しい使い心地だけではありません。

顔と肌グミを軽く濡らし、直接肌になでるように使用することで、泡立てる手間を省きながら汚れを浮かせて洗浄。忙しい毎日の時短ケアにも役立ちます。

さらに1個で約180回※5使用可能という高いコストパフォーマンスも魅力。毎日使っても長く続けられる設計になっています。

また、肌に直接なでて使うため摩擦レスな洗い心地を実現。うるおいを守りながら皮脂汚れや古い角質をオフし、洗うたび“ぷるちゅる”な素肌へ導いてくれます。

※4 資生堂ホネケーキ工業(株)の独自技術

※5 使用量は目安です。使用方法によって個人差があります。

毎日の洗顔をもっと心地よく♡

洗顔を「面倒な作業」ではなく、「楽しみな美容時間」へ変えてくれる資生堂の「肌グミ」。

ぷるぷるの新感覚テクスチャーと美容液発想の処方で、忙しい日々の中でも手軽にスキンケアを続けられるのが魅力です。

2026年6月21日（日）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ店舗（一部店舗を除く）およびマツキヨココカラオンラインストアで数量限定発売。

気になる方はぜひチェックしてみてください♡