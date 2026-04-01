ブンデスリーガ 25/26の第31節 アウクスブルクとアイントラハト・フランクフルトの試合が、4月25日22:30にWWKアレーナにて行われた。

アウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、アントン・カデ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトはアルノー・カリムエンド（FW）、Arrhov Love（MF）、ジャン・ウズン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。44分に試合が動く。アウクスブルクのミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）のアシストからアントン・カデ（MF）がゴールを決めてアウクスブルクが先制。

ここで前半が終了。1-0とアウクスブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。Amaimouni Echghouyab Ayoube（FW）からアンスガー・クナウフ（FW）に交代した。

46分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。Arrhov Love（MF）から堂安 律（MF）に交代した。

59分、アウクスブルクが選手交代を行う。ミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）からロドリゴ・リベイロ（FW）に交代した。

66分アイントラハト・フランクフルトが同点に追いつく。ジャン・ウズン（MF）のアシストから堂安 律（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は46分から交代で出場した。66分にゴールを決めたが、46分にイエローカードを受けている。

2026-04-26 00:30:27 更新