メゾンカカオ無添加チョコ♡子どもに贈るやさしい一粒が新登場

鎌倉発の人気ブランドメゾンカカオから、子どもに向けた特別な無添加チョコレートが誕生しました♡“はじめての美味しさ”を大切にした一粒には、素材のやさしさと想いがぎゅっと詰まっています。親子で分かち合うひとときを、より特別にしてくれる注目の新作です。

子どものために生まれた特別な一粒

「はじめてのアロマ生チョコレート」は、子どもが初めて出会う味としてふさわしい、やさしくまっすぐな美味しさを追求したシリーズ。

ピュアなナチュラルカカオバターを使用したホワイトチョコレートに、あまおう苺の甘みを引き立てるビターチョコレートをほんのりブレンド。素材本来の味わいを大切にし、完全無添加で仕上げています。

濃厚な甘さとやわらかな酸味が重なり、口どけとともに果実の瑞々しさが広がる一品です。

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商品詳細と販売情報

はじめてのアロマ生チョコレート WISH / DREAM（あまおう）



価格：2,160円（税込）

内容量：9粒入り

友納農園で育てられた大粒のあまおう苺を使用し、日常のご褒美や記念日のギフトにもぴったり。2026年4月25日より、メゾンカカオ全7店舗にて販売開始。

※本製品は、お子様とご一緒にご来店いただいたお客様へ、ご来店されたお子様の人数分を上限としてご用意いたします。子供たちに“はじめてのひと粒”を直接お届けしたいという想いから、このような形で販売いたします。

親子の時間を彩るチョコレート

このチョコレートは、ただのスイーツではなく、親から子へ想いを届ける“時間”そのもの。

「はじめての味」が記憶に残り、いつか大人になったときにふと思い出す--そんなストーリーが込められています。食べる楽しさや素材の豊かさを感じるきっかけとして、特別な役割を果たしてくれる存在です。

想いをつなぐやさしい贈り物

無添加で仕上げたメゾンカカオの新作は、子どもに寄り添うやさしさと、本物の美味しさを伝える一箱♡親子で過ごすひとときをより豊かにし、記憶に残る体験へと導いてくれます。

大切な人への贈り物として、ぜひ選んでみてください♪