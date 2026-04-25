逃げる新郎を「仕留めなきゃ！」ゴリゴリあの手この手で迫る新妻!!ヘタレ男と破天荒妻の結婚の行方はいかに!?【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「この度、人間と魔族が結婚します」の一文からスタートするこの漫画。嫁ぐ人間のご令嬢は、「やってやろうじゃないの魔族との結婚」とやる気満々！一方、迎え入れる魔族の領主は「人間と結婚なんて無理だよ！」と泣きっ面…。そんな心の内は隠して、2人は対面するのだが…。一体この結婚、どうなることやら？
本作を描いたのは、「趣味で細々とマイペースに創作活動しています」という二重いち実(@niju_2213)さん。2024年4月12日に発売された「COMIC Be vol.124」(ふゅーじょんぷろだくと)で、読切作品「魔界で幸せ生活始めるまで」の原作を担当している。初の商業作品、しかも原作という立場での作品作りも初めてだった二重さんだが、「作画の山粼と子先生のやさしくかわいらしい描写と、編集担当さんの励ましと支えでなんとかなりました！」と語る。そんな二重さんに今回の作品について話を聞いてみた。
本作「魔族に人間が嫁入りする話」に登場する2人のメインキャラについて、作者の二重いち実さんは「ライルはヘタレだけど素朴で誠実、レノーラは破天荒で真っ直ぐな性格のご令嬢」だと語る。また「レノーラには隠された暗い過去がありましたが、実はライルも『兄弟が多い末っ子で、幼少期から父親に認められたいと強く思っている』という裏設定がありました」とも語り、2人が持つ過去の共通点が互いに向き合うキッカケとなっていることを教えてくれた。
ほかにも「ライルの従者は仕事中は真面目だけど、実は根はチャラくて、レノーラの侍女に会って早々にちょっかいを出して鼻で笑われる」という“謎設定”まであったといい、綿密なキャラ設定が本作の魅力に繋がっていることがうかがえる。
ちなみに、描いていて楽しかったシーンは「レノーラがあの手この手でライルに迫っていく場面」だったそうだ。「猪突猛進なレノーラと、疲弊していくライル。キャラクターたちの表情がコロコロ変わるシーンは描いていて楽しいです」と話してくれた。
ライルを疲弊させるくらい強烈なレノーラのアプローチには、読者から「ヒロインがあまりにも勇ましくて最高でした」「『射止めなきゃ』じゃなく『仕留めなきゃ』なのが最高すぎる」との反響が寄せられた。しかし、そんな元気いっぱいのレノーラ嬢が嫁ぐ前に実家で受けていた仕打ちが明かされると、その行動の意味がわかってくる…。
ぜひ読んで確かめてみてほしい。
取材協力：二重いち実(@niju_2213)
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