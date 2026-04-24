「Every dog has his day.」の意味は？やる気が出る言葉！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「誰でも成功の機会はある」でした！

「Every dog has his day.」は「誰の人生にも成功の機会はある」という意味のフレーズです。

このフレーズでの「day」は、「日」ではなく「全盛期」や「うまくいくとき」という意味で使われています。

ちなみに、日本語のことわざでは「犬も歩けば棒に当たる」が近い意味を持ちますよ。

「Don't give up, every dog has his day.」

（諦めないで、誰にでもチャンスは訪れるものだよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。