【ラ・リーガ】ソシエダ 0−1 ヘタフェ（日本時間4月23日／アノエタ）

【映像】久保建英の「意表を突くアウトサイドパス」

ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、テクニカルなプレーで攻撃を加速。左足アウトサイドから放たれたパスが、SNS上で話題になっている。

4月18日のコパ・デル・レイ決勝でアトレティコ・マドリードに勝利し、6シーズンぶり4回目の優勝を達成したソシエダは、23日にラ・リーガ第33節でヘタフェと対戦。久保は1月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷して以来、約3カ月ぶりとなるスタメン復帰を果たした。

序盤からダブルマークで警戒された久保だったが、高い技術でチャンスを作り出していく。すると22分には、一撃必殺のパスからチャンスクリエートした。

センターサークル付近でボールを受けたソシエダのDFヨン・マルティンが、右サイドにグラウンダーのパスを通す。ボールを受けた久保は、DFフアン・イグレシアスと対峙。左足を警戒された状態のつばぜり合いから、ジリジリと相手陣内に入り込んでいく。すると久保は突破ではなく、ワンフェイントを入れてからのパスを選択。素早いモーションから左足のアウトサイドでボックス内に流し込むと、ハーフスペースからDFアリツ・エルストンドが飛び込んだ。

「いつもヤマルがフェルミンに出すスルーパス」の声も

パスは惜しくもGKダビド・ソリアに阻まれたが、久保の華麗なプレーに、DAZNで解説を務めた長谷川アーリアジャスール氏も感嘆。「今のアウトのパスおしゃれでしたね。アウトサイドで出されると、相手（DF）はいつ出てくるかわからない。そういう意味でもDF側は意表をつかれる。対応が難しくなる」とコメントした。

この一部始終にはファンも反応。SNSでは「久保うまっ」「左足アウトうますぎるやろ」「タケさん今日かなりいいわ」「思わず声出たわ」「タケがモドリッチしてる」「完璧にタイミング外したな」「タケうまいなー！これは騙されるよ」「いつもヤマルがフェルミンに出すスルーパス」など称賛の声が並んだ。

なお試合は、直後の29分にオウンゴールからソシエダが失点。その後は久保を中心にゴールに迫る場面が何度もあったものの決めきれずに、0−1で敗戦となった。しかしフル出場した久保は、敗戦チームながらこの試合のマン・オブ・ザ・マッチに輝くなど、試合を通じてヘタフェの脅威となっていた。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

