ポルトガル代表ベルナルド・シウバの今季限りでの退団を発表したマンチェスター・シティ。2017年からシティに在籍する古参で、これまで数多くのタイトルをチームにもたらしてきた。



直近のアーセナル戦でも先発しており、勝ち点3の獲得に大きく貢献した。



移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、シウバに続きイングランド代表ジョン・ストーンズにも退団の可能性があるようだ。





契約は今季までとなっており、ここから契約が延長される可能性は低いとのこと。シティにやってきたのはシウバよりも1年早い2016年。ペップがシティにやってきて迎えた初めての夏でエヴァートンからやってきた。CBだが、非常に器用な選手で、ロドリと中盤で並んでビルドアップを支えることもあった。能力は確かな選手だが、いかんせん負傷が多く、今季のプレミアでのプレイタイムは353分にとどまっている。そんなストーンズの後任として注目されているのが、シティからジローナにレンタル移籍しているブラジル代表のヴィトール・レイスだ。昨季の冬の移籍市場でシティに加入し、今季はスペインに武者修行に出ている。主力としてチームを支えており、1-1のドローに終わった直近のジローナ戦でも先発フル出場している。