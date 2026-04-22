ラッパーのカーディ・Bが、アトランタ公演を前に、会場スタッフの対応を問題視し、公演中止の可能性に言及した。現在開催中の「Little Miss Drama」ツアーの一環で、会場となるステートファーム・アリーナでの出来事を受け、本人がSNSで強い不満を訴えたかたちだ。



【写真】ド派手衣装も決まってます

カーディはインスタグラムのライブ配信で、感情をあらわにこう語っている。「そっちのクソみたいな従業員が失礼すぎる……今日はもうパフォーマンスしない」



さらに、「私たちが到着した時、スタッフは理由もなく失礼だったわ。理由もなくね。35公演やってきて、問題なんて一度もなかったし、こっちは誰に対しても礼儀正しくしてきた」と述べ、今回の件が例外的だと強調した。



その後、カーディはXでも声明を発表。強い言葉ながら、冷静さを取り戻した様子で、「権力や影響力を持っているなら、思いやりと敬意をもって使いなさい。濫用しないで。誰もがあなたの傲慢さを黙って受け入れるわけじゃない。自分が求めるのと同じ扱いを他人にもして。アトランタ……もうすぐ会いましょう」と投稿した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）