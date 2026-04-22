【スタバ】香るソーダ「チラックス ソーダ」のストロベリー・ゆずシトラスがパワーアップして再び登場4月22日・23日に先行販売も。

スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年4月24日から「チラックス ソーダ」2種を販売します（一部店舗を除く）。

リワード会員限定で先行販売を実施中

昨年発売して新たな人気ビバレッジとなった、"香るソーダ"「チラックス ソーダ」。チラックス（Chill & Relax）の名のとおり、ゆったりと気分をほどきながら、炭酸の爽快感とフルーツ果肉の贅沢な味わい、軽やかなシトラスの香りを楽しめます。

"香るソーダ"のために特別に開発されたグリーンシトラスのシロップは、口にした瞬間に香りが広がり、心まで軽くなるかのよう。梨やハーブなど10種類以上を絶妙にブレンドし、さわやかな香りと心地よい余韻が続くよう仕立てられています。

・チラックス ソーダ ストロベリー

ストロベリー果肉にソーダとグリーンシトラスフレーバーのシロップを合わせ、豊かな香りとさわやかさを味わえます。今年はストロベリー果肉を増量し、果実本来の甘さと満足感を、よりしっかりと感じられるよう進化しています。

・チラックス ソーダ ゆずシトラス

ゆず果皮、グレープフルーツとオレンジを合わせたフルーツソーダに、グリーンシトラスフレーバーのシロップを加えた、豊かな香りを楽しめる1杯です。シトラス果肉が、フルーティーで贅沢な味わいを引き立てます。

いずれも価格は以下の通り。

・Tallサイズ：テイクアウト579円、店内利用590円

・Grandeサイズ：テイクアウト624円、店内利用635円

・Ventiサイズ：テイクアウト668円、店内利用680円

ゆず果肉・果汁5％未満。ソーダをティー（ブラック／パッション）に変更できます。

一時的な欠品または早期に販売を終了する場合があります。

なお、ロイヤルティプログラム「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に、「チラックス ソーダ ストロベリー」と「チラックス ソーダ ゆずシトラス」の2商品を、発売日に先がけて4月22日と23日の2日間、一足早く楽しめる先行販売を実施しています。

いずれもTallサイズのみ、「Mobile Order & Pay」もしくはレジでスターバックス公式アプリ内の購入用2次元コードを提示すると注文できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部