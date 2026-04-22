カンロ空想果実イトピスの実が再登場♡幻想グミの魅力を徹底解説

ちょっと不思議でワクワクするスイーツに惹かれる方へ♡カンロから、空想の世界を楽しめる人気グミ「空想果実 イトピスの実」が再登場します。SNSでも話題となった本商品は、まるで物語の中に入り込んだような体験ができる新感覚スイーツ。見た目や食感、ストーリー性まで楽しめる魅力たっぷりのグミの世界をご紹介します。

空想から生まれた幻想グミ

「空想果実 イトピスの実」は、2026年4月28日（火）より全国のセブン-イレブンで発売。内容量33g、参考価格248.40円（税込）で展開されます。

深海で発見されたという設定の空想上の果実を再現したグミで、爽やかな酸味とほどよい甘みが特徴。外側はパリッとした食感、内側はやわらかな果肉のような食感と、ひと粒で2つの食感が楽しめます。

鮮やかなブルーのしずく型も印象的で、見た目からも非日常感を味わえる一品です。

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ストーリーと一緒に味わう体験

このシリーズの魅力は、味だけでなく世界観。パッケージには立体造形で再現された「イトピスの実」が描かれ、裏面には発見者の手記が掲載されています。

さらに「空想果実 図鑑」では、キラスピカの実やウチャチャの実など、さまざまな空想果実の設定が展開されており、まるで本当に存在するかのようなストーリーを楽しめます。

キラスピカの実【Killa Spica】

ウチャチャの実【Hikarés Uchacha】

イトピスの実【Ncptunus itopithii】

食べるだけでなく、想像力を膨らませながら味わう新しいスイーツ体験が叶います。

※この果実はフィクションです。

話題沸騰の人気シリーズ

2025年の発売時にはSNSを中心に注目を集め、2026年2月に登場したEC限定BOXは約10時間で完売するほどの人気に。今回の再販は、そんなファンの声に応えて実現しました。

自由な発想で楽しめるグミ市場の中でも、ストーリー性と体験価値を兼ね備えた「空想果実」シリーズは唯一無二の存在。日常にちょっとした非日常を取り入れたい方にぴったりです。

※販売エリア：全国のセブン-イレブン店舗

※一部取り扱いの無い店舗もございます

五感で楽しむ新感覚グミ♡

「空想果実 イトピスの実」は、味わいだけでなく物語やビジュアルまで楽しめる特別なグミ。忙しい日常の中で、少しだけ空想の世界に浸るひとときを与えてくれます。

自分へのご褒美やちょっとした話題づくりにもぴったり♪気になる方は、ぜひ店頭でチェックしてみてくださいね♡