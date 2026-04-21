【無印良品】で見つけた！ 大人におすすめ♡「即戦力パンツ」

通勤から休日まで幅広いシーンで使えて、シャレ見えも狙えるパンツが欲しい！ それなら、【無印良品】のアイテムが狙い目かも。今回は春夏コーデのスタメンにしたい、爽やかな風合いのパンツをピックアップしました。コットンやリネン素材でサラリと穿けて、着まわし力も高いパンツは、ワードローブに欠かせない存在になりそう。

きれいめに穿けるコットンのテーパードパンツ

【無印良品】「婦人 洗いざらし コットンイージーテーパードパンツ」\1,990（税込）

綿100%の優しい風合いで、春夏の即戦力になりそうなパンツ。太ももまわりはゆったりとしながら、足先にかけて細くなるシルエットできれい見えが狙えます。ウエストはゴム仕様になっており、着脱がスムーズ。ウエスト内側には紐付きで、フィット感の調節も楽ちん。オフィスシーンではかっちりとしたシャツで大人っぽく、肩の力を抜きたい休日にはTシャツやスウェットでラフに仕上げるのも◎

春夏に1本は持っておきたいリネンパンツ

【無印良品】「婦人 リネンコットンヘリンボーンタックワイドパンツ」\9,990（税込）

清涼感のあるリネン混パンツは、今から夏まで頼りになりそう。フロントにタックを施した立体的なシルエットで、レッグラインをきれいに見せながら自然な抜け感を演出します。ウエストは後ろゴムですっきり仕上げているため、きれいめコーデにもすんなりマッチ。同素材のジャケットと合わせたセットアップ風スタイルのほか、春夏らしいブルーやイエローのトップスで爽やかに仕上げるのもおすすめ。

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writer：Emika.M