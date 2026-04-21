ビバリーヒルズで目撃された“BTSの父”と女性インフルエンサー、再び同じタイミングで話題に　一体なにが？

アメリカのビバリーヒルズで一緒にいるところを目撃され、妙な注目を集めた2人が、また同じタイミングで韓国芸能ニュースを賑わせている。

BTSなどを擁するHYBEの創業者パン・シヒョク（53）議長と、インフルエンサーの果汁セヨン（25）のことだ。

【写真】パン議長と果汁セヨン、米で目撃の瞬間

ただし今回、2人が並んで語られている理由は、もちろん“再会”ではない。むしろ逆だ。

2024年には「なぜこの2人が一緒にいるのか」という違和感で話題になったが、現在は、それぞれが別々の逆風にさらされる形で再び名前が浮上している。

同じタイミングで逆風の中にいる2人

まず、パン・シヒョク議長をめぐる状況はかなり重い。

（写真提供＝HYBE）パン・シヒョク議長

4月21日、ソウル警察庁はパン議長について、資本市場法違反、いわゆる「詐欺的不正取引」の疑いで逮捕状を請求したと発表した。

警察は、HYBE上場前の2019年、パン・シヒョク議長が既存投資家に対して上場計画はないと伝えたうえで、HYBE役員らが関与した私募ファンド側に株式を売却させ、上場後に売却差益の30％を受け取る非公開契約を結び、約1900億ウォン（約200億円）の不当な利益を得たと見ている。

捜査は1年4カ月に及んでおり、昨年から韓国取引所やHYBE社屋への家宅捜索、出国禁止措置、複数回の召喚調査まで行われてきた。

HYBE側は「長期間、誠実に捜査に協力してきたにもかかわらず、逮捕状が申請されたのは遺憾」とし、今後の法的手続きで十分に説明するとしている。

実際に逮捕されるかどうかは見守る必要があるものの、韓国最大のエンターテインメント企業のトップに逮捕状が請求されたという事実は、それだけで十分に衝撃的だ。

一方、果汁セヨンのほうは、“イメージ”の問題として炎上している。

（写真提供＝OSEN）果汁セヨン

彼女は4月19日、自身のYouTubeチャンネルを通じて、韓国の化粧品ブランドとのコラボを知らせた。ブランド側から先に連絡が来たのではなく、「自分から先に連絡した」と説明していた。

だが、このコラボはすぐに強い反発を招いた。

もともとその化粧品ブランドは、良質な原料と配合で女性消費者の支持を集めてきたとされる。ところが、“女性の身体を前面に出す配信者”というイメージの強い果汁セヨンと組んだことに対し、「本当にこのブランドの価値観に合うのか」という不満が噴き出したのだ。

騒動が大きくなると、ブランド側は公式カフェやホームページで相次いで謝罪し、「より多くの人に商品を体験してもらいたかったが、未熟な判断だった」と釈明。該当セットは即時販売終了・削除措置となった。

ちなみに、果汁セヨンがブランドから“切られた”ような形になったのは今回が初めてではない。

2024年9月には、タレントのイ・スジが自身のYouTubeチャンネルで果汁セヨンの出演予告編を公開したが、抗議が殺到して取りやめている。また2025年11月には、フォトブースブランド「フォトイズム」とのコラボが予告されたが、こちらも実現していない。

（画像＝オンラインコミュニティ）白紙となった果汁セヨンとフォトイズムのコラボ

つまり彼女は、知名度や話題性はあっても、それをそのまま広告価値に転換できるタイプではないという現実を、またしても突きつけられた格好だ。

こうして見ると、パン・シヒョクと果汁セヨンは今、まったく別の位置で逆風を受けている。片方はK-POP最大手企業のトップとして法的リスクのただ中にあり、もう片方は話題性をブランド価値へと転換しきれないイメージ上の壁にぶつかっている状況だ。

思い返せば、2024年に2人がビバリーヒルズで目撃されたときも、多くの人が感じたのは「なぜこの組み合わせなのか」という違和感だった。

当時、HYBE側は「知人が集まる場所で2人のうち（果汁セヨンの）姉のほうに偶然会い、その後、2人が一緒にロサンゼルスに来て、観光地や食事をする場所を聞いたので、予約して案内した」と説明していたが、それでもなお2人は“妙な組み合わせ”として強く記憶された。

そして今、2人はまた同じタイミングで話題になっている。2024年には好奇心で消費された2人が、2026年にはそれぞれ別方向の逆風の中で、再び並べて語られる存在になってしまった。