「ガンダム」シリーズ初の実写映画が製作開始 キャスト11名公開
動画配信サービスのNetflixが「ガンダム」シリーズ初となる実写映画の製作開始を発表。キャストが公開された。
【写真】「全世界“ガンダム”総選挙2025」の最終結果発表 新規描き下ろしイラスト全7点も公開
1979年に放送が開始された TV アニメ『機動戦士ガンダム』から始まった「ガンダム」シリーズ。ガンダムをはじめとしたさまざまなモビルスーツと呼ばれるロボット兵器が登場し、多様な登場人物による群像劇を描いたこのシリーズは、日本のみならず世界中で長年にわたりムーブメントを巻き起こし続け、その歩みはアニメーションの枠を超え、もはや人類が描く“神話”としての風格さえ帯びている。
そんな本作がこの度、ついに実写映画作品として産声を上げる。物語は、地球とスペースコロニーとの間で数十年にわたって続く戦争を舞台に、敵対する陣営に分かれたライバル同士のパイロットたちの姿を描き出す。揺れ動く忠誠心と増し続ける脅威が彼らを衝突へと導く中、人類の運命を左右しかねない星々を巡る命懸けの闘いへと巻き込まれていく。
撮影は今年4月よりオーストラリアのクイーンズランド州にて開始。ジム・ミックル（『スイート・トゥース：鹿の角を持つ少年』）が監督を務め、シドニー・スウィーニー（『恋するプリテンダー』『ユーフォリア／EUPHORIA』）とノア・センティネオ（『ブラックアダム』『ストリートファイター／ザ・ムービー』）が主演を務める。
さらに、ジャクソン・ホワイト、忽那汐里、ノンソー・アノジー、マイケル・マンド、ジャヴォン・“ワナ”・ウォルトン、オレクサンドル・ルディンスキー、アイダ・ブルック、ジェンマ・チュア=トラン、ジェイソン・アイザックスといった多彩なキャストが勢揃いしている。
本作は、レジェンダリー・ピクチャーズがバンダイナムコフィルムワークスと共同で制作。監督のジム・ミックルは、自身の製作会社ナイトシェイドを通じてパートナーのリンダ・モーランと共にプロデューサーを務め、ケイル・ボイター、アリ・メンデス、シドニー・スウィーニー、ノア・センティネオ、エンツォ・マルクもプロデューサーとして参加。エグゼクティブ・プロデューサーには、マシュー・ジェンキンス、そして「ガンダム」シリーズを多く手掛けてきた浅沼誠、小形尚弘が名を連ねている。
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1979年に放送が開始された TV アニメ『機動戦士ガンダム』から始まった「ガンダム」シリーズ。ガンダムをはじめとしたさまざまなモビルスーツと呼ばれるロボット兵器が登場し、多様な登場人物による群像劇を描いたこのシリーズは、日本のみならず世界中で長年にわたりムーブメントを巻き起こし続け、その歩みはアニメーションの枠を超え、もはや人類が描く“神話”としての風格さえ帯びている。
撮影は今年4月よりオーストラリアのクイーンズランド州にて開始。ジム・ミックル（『スイート・トゥース：鹿の角を持つ少年』）が監督を務め、シドニー・スウィーニー（『恋するプリテンダー』『ユーフォリア／EUPHORIA』）とノア・センティネオ（『ブラックアダム』『ストリートファイター／ザ・ムービー』）が主演を務める。
さらに、ジャクソン・ホワイト、忽那汐里、ノンソー・アノジー、マイケル・マンド、ジャヴォン・“ワナ”・ウォルトン、オレクサンドル・ルディンスキー、アイダ・ブルック、ジェンマ・チュア=トラン、ジェイソン・アイザックスといった多彩なキャストが勢揃いしている。
本作は、レジェンダリー・ピクチャーズがバンダイナムコフィルムワークスと共同で制作。監督のジム・ミックルは、自身の製作会社ナイトシェイドを通じてパートナーのリンダ・モーランと共にプロデューサーを務め、ケイル・ボイター、アリ・メンデス、シドニー・スウィーニー、ノア・センティネオ、エンツォ・マルクもプロデューサーとして参加。エグゼクティブ・プロデューサーには、マシュー・ジェンキンス、そして「ガンダム」シリーズを多く手掛けてきた浅沼誠、小形尚弘が名を連ねている。