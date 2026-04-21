２１日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。前日の米長期債相場は横ばいだったが、一部報道を受けて日銀の早期利上げ観測が後退したことから堅調な展開だった。



ロイター通信は２０日夕、「日銀は２７～２８日に開催する金融政策決定会合で、追加利上げを見送る公算が大きい」と報道。中東情勢を巡る不確実性がなお残り、利上げを急ぐ必要はないとの判断が浮上しているという。ただ、米国とイランの停戦期限を米東部時間２２日夜（日本時間２３日午前）に控えるなか積極的には動きにくく、債券先物は午前１０時４０分すぎに１３０円４０銭をつけたあとは上げ一服となった。なお、きょうは財務省による流動性供給入札（対象：残存期間１１年超３９年未満）が実施される。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比１５銭高の１３０円３４銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０１５％低い２．３８０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS