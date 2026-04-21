西野カナ×NiziU初コラボ曲「LOVE BEAT」配信ジャケット公開！TikTok先行配信も開始
西野カナとNiziUの初コラボとして話題の新曲、西野カナ「LOVE BEAT (feat. NiziU)」の配信ジャケット写真が公開された。
ジャケット写真は、楽曲の華やかな世界観のモチーフとしてハイビスカスが大きくデザインされたもの。「Kana Nishino」「NiziU」とお互いの名前が入った、レアなコラボならではのデザインとなっている。
さらに、その「LOVE BEAT (feat. NiziU)」のTikTok先行配信が開始された。5月15日の配信リリースに先駆けて、ひと足早く楽曲を使った投稿ができる。
メイン写真：「LOVE BEAT (feat. NiziU)」配信ジャケット写真
■リリース情報
2026.05.15 ON SALE
西野カナ
DIGITAL SINGLE「LOVE BEAT (feat. NiziU)」
2026.05.27 ON SALE
西野カナ
EP「LOVE BEAT」
■【画像】西野カナ、NiziUのアーティスト写真
■関連リンク
西野カナ OFFICIAL SITE
https://www.nishinokana.com/
NiziU OFFICIAL SITE
https://niziu.com