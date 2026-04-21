２０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４ドル安 ナスダック１４日ぶり反落 ２０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４ドル安 ナスダック１４日ぶり反落

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２０日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比４．８７ドル安の４万９４４２．５６ドルと３日ぶり小反落した。中東情勢を巡る不透明感が引き続き意識されるなかで、主力株の一角に対して利益確定目的の売りが出て、全体相場の重荷となった。



スリーエム＜MMM＞やメルク＜MRK＞が冴えない展開。ＱＸＯ＜QXO＞やボストン・サイエンティフィック＜BSX＞が下値を探った。一方、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞が堅調。ヒューレット・パッカード・エンタープライズ＜HPE＞やデル・テクノロジーズ＜DELL＞が株価水準を切り上げ、トップビルド＜BLD＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は６４．０９ポイント安の２万４４０４．３９と１４日ぶりに反落した。テスラ＜TSLA＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が売られ、フェルミ＜FRMI＞が急落した。半面、エヌビディア＜NVDA＞が小高く、マーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞やグローバルファウンドリーズ＜GFS＞が頑強。アタイ・ライフ・サイエンシズ＜ATAI＞やネクター・セラピューティクス＜NKTR＞、ＧＨリサーチ＜GHRS＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS