お笑いタレント明石家さんま（70）が20日、ニッポン放送「明石家さんま オールニッポン お願い！リクエスト〜アパート・マンション・一戸建て！『明石家おうち物語』〜」（後6・00）に生出演し、離婚後の私生活について明かした。

番組では、家にまつわるテーマトークを展開。さんまは「アパート、マンション、一戸建て、豪邸…おかげさまで全て経験させてもらった」と、自宅遍歴を明かした。東京進出後は約4年間のホテル住まいを経て、参宮橋のマンションで生活。女優・大竹しのぶとの新婚生活を送ったが、92年に離婚した。

困ったのは人生再スタート後の住居だった。「俺、離婚した後、マンションを誰も貸してくれなくなって」。理由は「報道陣が来るから」だったという。「スキャンダラスなタレントは、貸してくれないの。芸能人が何人も住んでいるのに、さんまはダメやというのが続いて」。アシスタントの増山さやかアナウンサーも「ええっ！」と驚きの声を上げた。

さんまは結局、「そこからまたホテル暮らしになるの。全日空（ホテル）でしたけど」と明かした。ホテル住まいは3年続いたという。「離婚したすぐ後にホテルしかないから。マンションを探しても、探しても、さんまという名前を出すと、貸しません、貸しませんって。かわいそうなんですよ」と振り返っていた。