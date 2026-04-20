この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【必見】これを下げれば利益が増えます！秘密のテクニックを大公開！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

黒字社長の市ノ澤翔氏が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて「【必見】これを下げれば利益が増えます！秘密のテクニックを大公開！」と題した動画を公開した。動画では、売上原価を下げる具体的なテクニックと、実行時の注意点を解説している。利益を最大化する鍵は「質を落とさずに原価を下げる」企業努力にあると語った。



市ノ澤氏はまず、売上原価を「売上を上げるのに直接的に必要になる費用・コスト」と定義する。原価削減のメリットとして、利益の増加だけでなく、損益分岐点が下がり「売上減少への耐性が強くなる」点を挙げた。不測の事態や不景気で売上が減った際にも、赤字になりづらい体質を作れると説明している。



続いて、売上原価を削減する具体的な方法として「外注の内製化」「部品や内容量の削減」「代替品の活用」「作業の効率化」「ヤフオクの活用」という5つのテクニックを提示した。特にヤフオクの活用については、「新品で100万円以上する機械が中古で1万円で売っていたりする」と述べ、マニアックな機材や材料を安価で調達できる穴場として紹介している。



一方で、コストカットを進める際の最大の注意点として「商品・サービスの質を絶対に下げてはいけない」と強く警告する。材料を安価な代替品に変えたことで味が変わり、最終的に全く売れなくなったチョコレート会社の例や、内容量が極端に減ったお菓子の例を挙げ、「質が下がる状況を消費者は求めていない」と説明した。



「原価のコントロールは重要だが、クオリティーコントロールも忘れるな」と市ノ澤氏は語る。企業努力として削れる無駄は徹底的に省きつつ、顧客に提供する価値は決して妥協しない姿勢こそが、会社にしっかりと利益を残す絶対条件であると結論付けた。