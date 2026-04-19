元NMB48白間美瑠、ミニ丈ワンピースからのぞく美脚に釘付け 初の韓国イベント報告に「スタイル良すぎ」「天使みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】元NMB48の白間美瑠が4月18日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのミニ丈ワンピース姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳元NMB「肩のラインが綺麗」と話題のワンピ姿
白間は「はじめての韓国イベントありがとうございました！」とつづり、韓国で開催されたイベントのオフショットを複数枚投稿。胸元に大きなリボンがあしらわれた、美しいデコルテが際立つモノトーンのオフショルダーワンピース姿を披露した。白いフリルの裾からは美しい脚がのぞいている。「沢山の方が会いに来て下さって、とっても嬉しくて、素敵な時間過ぎました！！また、韓国でイベント出来るように頑張ります！！また一つ素敵な思い出をありがとうございます」と、韓国語と日本語で感謝を記している。
この投稿に「ミニワンピ姿が可愛い」「スタイル良すぎ」「肩のラインが綺麗」「天使みたい」「笑顔がキラキラしてて素敵」「韓国イベントなんてすごい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元NMB「肩のラインが綺麗」と話題のワンピ姿
◆白間美瑠、美脚のぞくミニ丈ワンピース衣装を披露
白間は「はじめての韓国イベントありがとうございました！」とつづり、韓国で開催されたイベントのオフショットを複数枚投稿。胸元に大きなリボンがあしらわれた、美しいデコルテが際立つモノトーンのオフショルダーワンピース姿を披露した。白いフリルの裾からは美しい脚がのぞいている。「沢山の方が会いに来て下さって、とっても嬉しくて、素敵な時間過ぎました！！また、韓国でイベント出来るように頑張ります！！また一つ素敵な思い出をありがとうございます」と、韓国語と日本語で感謝を記している。
◆白間美瑠の投稿に反響
この投稿に「ミニワンピ姿が可愛い」「スタイル良すぎ」「肩のラインが綺麗」「天使みたい」「笑顔がキラキラしてて素敵」「韓国イベントなんてすごい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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