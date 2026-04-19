久間田琳加、春らしいピンク髪にイメチェン「天使すぎる」「桜に負けない可愛さ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/19】モデルで女優の久間田琳加が4月17日、自身のInstagramを更新。新しい髪色を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳美人女優「景色に映えてる」新ヘアで金沢旅行満喫
久間田は「友人と金沢旅に」「兼六園桜綺麗だった〜」とつづり、石川県・金沢を訪れた際のプライベートショットを公開。満開の桜をバックに、透け感のある白いトップス姿で微笑む様子を披露した。また「髪の毛もピンクに」と報告し、華やかなピンク色のヘアスタイルを見せている。
この投稿に、ファンからは「天使すぎる」「髪色めちゃ似合ってる」「桜と琳加ちゃんの組み合わせが最高」「景色に映えてる」「桜に負けない可愛さ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美人女優「景色に映えてる」新ヘアで金沢旅行満喫
◆久間田琳加、金沢旅行でピンクヘアを披露
久間田は「友人と金沢旅に」「兼六園桜綺麗だった〜」とつづり、石川県・金沢を訪れた際のプライベートショットを公開。満開の桜をバックに、透け感のある白いトップス姿で微笑む様子を披露した。また「髪の毛もピンクに」と報告し、華やかなピンク色のヘアスタイルを見せている。
◆久間田琳加の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天使すぎる」「髪色めちゃ似合ってる」「桜と琳加ちゃんの組み合わせが最高」「景色に映えてる」「桜に負けない可愛さ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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