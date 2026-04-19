かつて世界を騒がせたニュースの主役たち。「あの人は今」の海外版として今回紹介するのは、1987年にイタリアの国会議員となったセクシー女優、チチョリーナである。現在74歳。日本では90年代以降の消息が途切れているが、昨年は回想録の再出版で欧米のメディアを賑わせた。現在の彼女はいったいどのような存在なのか。彼女の生い立ちから現在までを振り返る。

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【新潮社の秘蔵写真】屈託のなさがまぶしい…ぬいぐるみを抱いて高々とピースサイン 88年の日本に嵐を起こしたチチョリーナ

池田満寿夫氏も脱帽

1988年4月、バブル景気に沸く日本に、子熊のぬいぐるみを抱いた金髪女性がやってきた。頭に花の冠を載せたこの女性は、「ピンクの爆弾」「愛の過激派」など数々の異名を持つイタリアの下院議員、イロナ・シュタラー（スターラ）女史である。当時37歳の彼女は現役のセクシー女優であり、「チチョリーナ」とも呼ばれた。

金髪と花の冠で一世を風靡（新潮社1988年撮影）

チチョリーナがイタリア国会の下院議員に当選したのは1987年6月のこと。同年11月には主演したセクシー映画の“日本上陸”が決まり、「週刊新潮」にも初めて彼女の名前が登場したが、実はその何年も前から彼女をよく知る日本人がいた。絵画や版画など多方面で活躍した芸術家・池田満寿夫氏（1997年没）である。映画監督としては、自身の芥川賞受賞作を原作とした「エーゲ海に捧ぐ」（1979年）をヒットさせた。

〈「実は彼女、『エーゲ海に捧ぐ』に出てくれたことがあるんですよ。でも、まさか国会議員になろうとはね。すべての検閲に反対を唱えているらしいけれど、過激さではボクなんかとてもかないません」〉（「週刊新潮」1988年1月21日号）

そんな彼女が来日した目的はHIV撲滅キャンペーンである。HIVに関する正しい知識の普及を会見で訴え、自民党議員とテレビで対談、チャリティーディナーショーで一曲披露……と、数々の予定をこなして離日した。

ハンガリーでは「スパイ活動」も

この当時に「イタリアの国会議員」というフレーズが連呼されたこともあり、彼女を生粋のイタリア人と認識している人も多いが、出身国は異なる。

「彼女は1951年に現在のハンガリー、当時は共産主義のハンガリー人民共和国で生まれました。3歳のときに両親が離婚し、継父は内務省の職員。子供の頃からモデルとして活動しつつ、60年代にはメイドとしてブダペストの高級ホテルで働いていたそうです。そこに滞在していた米国人外交官の情報をハンガリー当局に流していたと、後に出版した回想録で告白したこともあります」（在ローマ記者、以下同）

スパイ活動の真偽は定かではないが、共産主義国家の“抑圧された社会”こそ、過激な「チチョリーナ」を生む素地となったともいわれている。だが、彼女がそれを明言したことはない。20歳でイタリア人男性と結婚し1年で離婚。芸能活動を始めた時の立ち位置はセクシー系マルチタレントといったところだった。

「セクシー系のコメディ映画に出演するなどしていましたが、人気が出たのは70年代半ばのラジオ番組。『チチョリーナ』の別名が生まれた番組でもあります。歌手活動も始め、1978年にはイタリアの生番組で“初めて胸を見せた人物”となり、その翌年には『Cicciolina amore mio（チチョリーナ、私の愛）』という主演映画が制作されました」

レーニン像の前で胸をポロリ

芸能活動中も政治的なメッセージを発信していた彼女は、1979年に「緑の党」から出馬するが落選。80年代に入るとハードなセクシー映画に出演する一方、1985年には「急進党」に参加し、自由主義や核エネルギー反対、NATO離脱、人権擁護などを主張した。

性と愛。文字通り“性愛”を武器にした選挙活動が奏功し、1987年6月には下院議員選に当選。この年は回想録の出版やポルトガル議会での胸の露出などでも物議を醸した。

「イタリアの議場ではさすがにスーツ姿でしたが、頭に花の冠が載っていたこともありました。白のワンピース姿でハイヒールを脱いだ様子なども写真で残っています。議員として訴えたのは、性の表現の自由や性労働者の権利保護。湾岸戦争の勃発前には、イラクの指導者サダム・フセインに、平和と引き換えに自身との性的な行為を申し出たこともありました」

ベルリンの壁崩壊の数カ月前には、「自由と民主主義の全世界拡大」を党是に掲げる「急進党」の党大会のため、民主化運動が佳境に入っていた祖国・ハンガリーを訪問。レーニン像の前で胸を見せた。

世界的芸術家との愛と憎しみ

「議員時代もセクシー女優として活動していましたが、世間を驚かせたのは何と言っても米国の芸術家、ジェフ・クーンズとの関係でしょう。クーンズは世間を驚かせるスキャンダラスなコンテンポラリー・アートで知られていましたが、当時の彼女にインスパイアされ、さらに過激な作品を共同制作したのです」

その作品とは、1990年にベネチア・ビエンナーレで初展示された「メイド・イン・ヘブン」シリーズ。ガラスや大理石の彫刻、彩色彫刻、シルクスクリーンなどで構成されたシリーズは、2人の性的な行為を描いたものだった。同年夏に日本でも展示された際は、2人で来日している。クーンズは彼女をこう絶賛していた。

〈「彼女は世間的な羞恥心や道徳心といったものを乗り越えて人前に局部を晒す。これは常に既存の芸術を乗り越え、新しい世界を生み出そうとするアーティストの精神と同じだ」〉（「FOCUS」1990年8月10日号）

作品制作を通じて関係を深めた2人は1991年に結婚。その翌年に息子が生まれたものの夫婦関係は破綻し、1993年から激しい法廷闘争が始まった。一方、議員生活は1992年の任期満了に伴い終了。再選できなかったが政治活動は継続し、2002年にはハンガリー議会選への立候補を模索したこともある。

驚くべき存在

彼女が60歳を迎えた2011年は、高額年金問題が論争を巻き起こした。当時の「週刊新潮」（2011年10月6日号）によれば、議員経験者は終身年金となるため、1期だけの彼女にも、下院議員の年間報酬の約27％にあたる3万9000ユーロ（約400万円）が支給されるという。

彼女が支給を「受け入れる」と表明したことで、論争は大きくなった。それでも彼女は政治活動を継続し、2012年に新党設立、2013年にはローマ市議会選挙に出馬している。

「過去の人だが話題はある、という感じでしょうか。数年前にかかった医者の件でトラブルになったり、チェスの大会で腕前を披露して周囲を驚かせたり。でも、お騒がせキャラとも言い切れない。サブカルチャー界には、アイコンやアーティストとして評価する流れがあります。2025年3月に回想録を再出版した際もいくつか取材を受けました」

なぜ彼女は評価されるのか。英国老舗カルチャー誌の意見を聞いてみよう。

〈つまり、シュタラーは驚くべき存在であり、刺激的で、子供っぽく振舞いながらも官能的で、境界を打破しつつ、一見して実直でもある。彼女が何をなすにしても、それは全力で行われる〉（英誌「i-D」ウェブ版「The Fantastically Unattainable Life of Cicciolina」より）

彼女は一貫してブレていないというわけだ。そんな自分について、彼女自身はこう語っている。

「私は空想的で誰も手が届かない人生を送ってきました。美しく、それでいて他の誰にも到達できないような人生を」（同）

彼女は現在74歳。数日おきに更新されるSNSには、いまも花の冠を被った姿がある。

デイリー新潮編集部