▼4着タガノバビロン（松山）スタートが思った以上に出ませんでした。内枠は良かったし、人気馬を見ながらいい位置で競馬はできました。

▼5着サンデーファンデー（角田）ポジションを取るまでに少し押していかないといけなくて、ちょっとずぶかった。それでも5着と力を見せてくれた。また立て直して頑張ってくれると思います。

▼6着ブライアンセンス（岩田望）直線はそれなりに頑張りましたが、完璧な状態ではなかったし、落鉄もしていたみたい。また改めてですね。

▼7着ハピ（幸）もう少し前のポジションで競馬をしたかったが、行き脚がつきませんでした。内枠だったら、もう少し違ったかもしれません。

▼8着シュラザック（古川吉）1回使った分、最後は脚を使えていますし、まだ良くなると思います。

▼9着ロードラビリンス（鮫島駿）スムーズなレースはできました。前回より上積みがありそうな状態でした。力は出し切ってくれました。

▼10着ジェイパームス（レーン）スタートして最初のペースが速く、理想より後ろのポジションになり、スムーズな流れにならなかった。

▼11着ペイシャエス（田口）もう少しメリハリのある競馬をした方がこの馬の良さが出るかと思います。

▼12着ジューンアヲニヨシ（浜中）枠がきつかった。前走とは真逆のレースになりました。

▼13着メイショウズイウン（太宰）1回使って状態は良さそうだけど勝負どころの反応が悪かった。本当はもっとやれる馬。

▼14着サイモンザナドゥ（池添）1コーナーでポジションを取れませんでした。水曜日に追い切りができなかったのも、ちょっとは影響していると思います。今日の結果がこの馬の力ではないので、また改めてですね。

▼16着ピカピカサンダー（三浦）3コーナーでペースが速くなってから付いて行くのが苦しくなりました。いつもと違う競馬で苦しかったのか最後まで走り切れなかったです。