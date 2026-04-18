ヤングなでしこが２大会ぶり７度目のアジア制覇！ 北朝鮮の猛攻をしのぎ切り、佐野杏花のヘッド弾で１−０勝利！ 前回大会の雪辱を果たす【U-20女子アジア杯】

ヤングなでしこが２大会ぶり７度目のアジア制覇！ 北朝鮮の猛攻をしのぎ切り、佐野杏花のヘッド弾で１−０勝利！ 前回大会の雪辱を果たす【U-20女子アジア杯】