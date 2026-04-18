イランが停戦期間中のホルムズ海峡開放を発表しましたが、先行きは不透明なままです。こうした中東情勢の混迷が、日本の住宅工事の現場や、ものづくりを支える町工場にも影響を及ぼし始めています。

【写真を見る】「死活問題という状況」「どうしたらいいんだろう」職人も困惑…

屋根工事への影響 職人の不安

中東情勢の混迷が日本の住宅工事に影響を及ぼしている。

岩手県盛岡市の屋根専門業者、瀧澤豊さんは…

瀧澤屋根工業 瀧澤豊 代表

「屋根に使う防水シート、アスファルトが入っているんです。アスファルトなので、もちろん油を使うので」

影響が出ているのは、屋根の下に敷き詰めて、雨漏りを防ぐこの防水シート。主な原料に原油由来のアスファルトが使われている。

4月10日、この防水シートの大手メーカーが、「イラン情勢により製品供給の安定化を図るため、新規受注を停止する」と発表した。

瀧澤さんの手元には、5月分までの在庫しか残されていないという。

瀧澤屋根工業 瀧澤代表

「かなりの緊急事態なので。ルーフィング（防水シート）というものは、屋根の施工をする段階で一番最初に施工するもの。それがないと屋根工事ができない。そうすると新築の住宅も屋根をかけられないと、（住宅の）中の工事も進められないので、それは工事がストップになってしまう」

影響は他の製品にも。隙間を埋める充填剤。一時、メーカーからは…

メーカー

「直近の出荷実績を大きく上回る数量のご注文につきましては、お受けできない」

この充填剤にはナフサ由来の成分が含まれている。また、屋根の水を逃がす「雨どい」も。

メーカー

「各品番ごとに3ケースまでの数量制限を設けさせていただきます」

瀧澤屋根工業 瀧澤代表

「屋根のいたるところ全てのものが、石油製品が入っているものですから、こうやって物が入らないと現場も進められない、売り上げも立てられない。本当にどうしたらいいんだろうと、私たち職人はどう動いていけばいいのか、すごく不安ですね」

今週、政府は、ナフサ由来の石油化学製品について、これまでの見解を改めて示した。

赤沢亮正 経済産業大臣（16日）

「日本全体として必要となる量を確保している」

「一方、足元では一部で供給の偏りや流通の目詰まりが生じている」

住宅工事の現場では、製品の受注停止や納期未定とする動きが相次いでいる。

「寝耳に水」突然の受注停止 影響はリフォーム現場にも

東京都内で一人暮らしをする前出法子さん（72）。風呂場のリフォームを考えている。

前出法子さん

「換気口に茶色い液体が落ちるのがわかって。思い切っていろいろ汚くなったからリフォームしようかなって」

25年間使ってきた浴室。劣化も目立ってきた。3月末、地元のリフォーム会社に相談した。

加荑商会 東久留米店 加瀬文也 専務

「ずっと安心して暮らせるお風呂を目指して、二人で打ち合わせを重ねて…」

前出さん

「あと10年は一人でしっかり生きていきたいなと」

天井の暖房や手すり、滑りにくい床など安全面を重視したユニットバスを来週、発注する予定だったが...

13日、製造元である住宅設備大手のTOTOが、ユニットバスなど一部製品の新規受注を停止したことが明らかになった。

ナフサなどの供給環境が悪化し、壁や天井フィルムの接着剤に含まれる有機溶剤などの調達や生産に支障が出ているとしている。

加荑商会 東久留米店 加瀬専務

「正直、寝耳に水で驚いた」

前出さん

「しょうがないですよね、いつできるかわからないけど」

前出さんの浴室工事を担当する予定だった職人も、困惑を隠せない。

職人歴20年以上 三浦真さん

「メーカーの出荷停止や受注停止は、今までも例えば大震災、銅の不足とか、いろんなことで遅延はあったけど、（今回は）原因が外国の戦争」

「穴掘って石油出るなら穴ぐらい掘ってやるんだけど」

大手メーカーにも及んだ影響の大きさに、高市総理からは…

高市総理（中東情勢に関する関係官僚会議 16日）

「住宅設備メーカーのユニットバスについて、原材料不足を理由に受注を控えるという動きがあったが、シンナー同様の目詰まりの原因を特定し、赤沢大臣からサプライチェーン各層へ働きかけを行った結果、新規受注再開が発表された」

TOTOは「4月20日から段階的に新規受注の受付を再開するべく準備を進めている」と発表した。

広報担当者は...

TOTO広報担当者

「原料調達の不安は完全に解消できたわけではありませんが、確保できそうです」

ただ、前出さんの浴室工事がいつ行えるのかはまだ見通せない。

加荑商会 東久留米店 加瀬専務

「受注の再開の兆しのようなものは感じているが、現場レベルでの納品日や具体的な日取りは全く見えない状態」

前出さん

「石油がないと暮らしていけないって報道とか新聞でも言うけど、このお風呂のこと経験しなかったら、まだわかってない、きっと」

住宅工事の現場に広がる影響。原因の一つとして浮かび上がっているのが接着剤だ。

ナフサ由来の接着剤 広い用途

接着剤の多くはナフサ由来の原料を複数組み合わせて作られている。全国78社の接着剤メーカーが加盟する「日本接着剤工業会」に話を聞いた。

日本接着剤工業会 建設用接着剤協議会 秋本雅人 会長

「（接着剤は）有機の材料と無機の材料を混ぜているので、有機の材料は一番川上にさかのぼると最終的にはナフサがベース」

ーー原料が一つでも欠けると接着剤を作るのは難しい？

日本接着剤工業会 建接協 秋本会長

「物が何によるか、どの用途に使っているかというのはあるが、そういうことは出てくる」

接着剤は、住宅や自動車、本や電気製品など様々な分野で使われている。

日本接着剤工業会 建接協 秋本会長

「（建築用の接着剤は）建築系の現場で使う『床・壁・天井』。内装の床とか壁とか天井を貼るような接着剤が量的には多い。あとは自動車関係も接着剤を使うし、航空機や船にも使われている。なければ作れないっていうものであることは事実だと思う」

足元支える床も…接着剤不足、現場から「死活問題」の声も

接着剤の供給への懸念はこんな資材にも…

関根工務店 渡邊恵司 専務

「床の下地材になるパーティクルボード。この上にフローリングやクッションフロアを貼っていく。接着剤がないと作れないもの」

パーティクルボードとは、砕いた木片を接着剤で固めた板だ。住宅建築の現場では欠かせないが、この工務店では入手が難しくなっている。

国内シェアトップの日本ノボパン工業は、取材に対し…

日本ノボパン工業

「現時点で製造と出荷に影響は出ていません。ただ、接着剤メーカーから5月中旬以降に影響が出るかもしれないと言われています」

資材不足は工事全体に影響を与えかねないという。

関根工務店 渡邊専務

「現場を仕上げることができなくなるので、工事が完工しない。請求ができない、お金がもらえないとなってくると倒産したり」

「死活問題という状況に見えてきているのが怖い」

メーカー「供給体制の維持が極めて困難」現場で何が？

接着剤の供給現場は今どうなっているのか。

原料を石油化学メーカーなどから仕入れ、接着剤メーカーに販売しているのが商社だ。

ナフサから作られる原料の中で、「溶剤の調達が難しくなっている」と話す。

化学製品の商社

「接着剤に使われる溶剤が全然入ってきません。輸入で一生懸命かき集めて、前年と同じくらい出そうと努力していますが、難しい状況です」

接着剤メーカーにも取材すると…

接着剤を製造するA社

「原料に使う樹脂や溶剤の入荷が遅れていて、量も減っています。仕入れ先からは今後の出荷の見通しが立っていないと聞いていて、接着剤の製造に影響が出ています。原料の価格も上がっていて、このままでは会社の経営が厳しい」

別のメーカーからは「接着剤の需要が急増したため供給に支障が出ている」という声も聞かれた。

接着剤などを製造するB社

「直近の注文量が通常を大きく上回っているため、現状の供給体制を維持することが極めて困難な状況です。今後も製品の供給を継続し、より安定的にお届けするため、販売数量を制限しています」

経済産業省は「溶剤など原料の供給量は維持できている」と説明している。

経済産業省

「現場で接着剤が不足しているのは、接着剤が多種多様であり、一つ一つの市場規模が小さいため目詰まりしやすいことなどが理由と考えます」

その上で経産省は、接着剤の不足に関する相談が寄せられていて「対応を始めている」としている。

接着剤メーカーの業界団体によると、溶剤を使う接着剤は全体の4％。

現時点では全体として製造に大きな支障は出ていないとしながらも、今後の影響を心配している。

日本接着剤工業会 建設用接着剤協議会 秋本雅人 会長

「接着剤の業界としては、そこまで溶剤形の接着剤に頼ってはいない部分もあるから、（製造や供給の）全体が冷え込むことは今はないが。（原料の）供給がどこまで続くのか、どこまで価格が上がるのかというのが、業界としても一番不安定なところ。3.11（東日本大震災）のときに、いろんな物質が止まって、あのときにまだ救いがあったのは、海外に頼めた。『韓国品やアメリカ品を引っ張ってこよう』ということができたが、今回の場合はグローバルな話なので」

Ｑ.今後接着剤を安定的に供給していくためには？

日本接着剤工業会 建設用接着剤協議会 秋本会長

「ともかく早く湾岸（危機を）解決してよって話ではあるが、パニックというか過度な取り引きで在庫を抱えることはご遠慮いただきたい」

町工場では別の懸念が…

「オイルショック時でもなかった事態」潤滑油も供給不足

創業80年の大阪の町工場、藤本製作所。特注の金属部品は、鉄道にも使われている。

しかし、機械を動かすのに欠かせない「潤滑油」が、これまで通りには届かなくなった。

藤本製作所 藤本和也 社長

「おととい発注しようとしたが、『受注停止しています』と言われた。潤滑油が無いと機械は動かせないし、無くなった状態で動かすと、機械が故障する」

卸業者からは「メーカーから手に入らない」と説明されたという。

藤本製作所 藤本社長

「この1個でおしまい。稼働率にもよるが（残り）1週間分ちょっと。いつもは2〜3日後には届くが『納期未定』という形はもう全く初めて。私の父親の時代はオイルショックとかがあったというが、その時もそんなことはなかったとは聞いている」

潤滑油は原油から精製されるベースオイルに、多様な添加剤を入れて作られる。機械ごとに指定の油があり、代用は難しい。

藤本製作所 藤本社長

「従業員も12名程いる。売り上げが立たないと給料が出せない。（製品）供給できなくなるのは一番怖い」

取材後、なんとか2缶手に入り、5月の連休明けまでは凌げる目途がたったが、次の入荷は未定だという。

別の工場ではどうなのか？

パイプをつなぐ金属部品を作る町工場。潤滑油の卸業者に注文の電話を入れると…

マルエム産業 南宮武司代表

「潤滑油は今発注してすぐに入ります？」

卸業者

「もう入ってこないんですよ。メーカーさんから止められてるんです、今」

マルエム産業 南宮代表

「納期はいつぐらいですか？」

卸業者

「納期は未定なんです。入荷もしてない状態で。各会社さんにもそういう形で、極力、節約してくださいとしか…」

納期未定の状況を、社長はこの電話で初めて知った。潤滑油は残り1か月分ほどだという。

マルエム産業 南宮代表

「先月の時点では届いていたので、言われてるほど不足はしてないって呑気に構えていた。実際こんな状況なので、ちょっと対策を練らないと」

潤滑油の不足 国内で完結できない調達

東京理科大学（機械工学）の佐々木信也教授。

ベースオイルと添加剤の組み合わせにより、様々な潤滑油が使われていると話す。

東京理科大学 佐々木信也 教授

「基油（ベースオイル）は基本的に透明。これに添加剤が加わることで、このような色になっている」

Ｑ.種類が違う潤滑油になっている？

東京理科大学 佐々木教授

「機械に応じて添加剤の組み合わせが違う」

Ｑ.潤滑油というと何種類くらい？

東京理科大学 佐々木教授

「実際に市販されている仕分けでいうと、何万というような種類になるのかと思う」

また、ベースオイルは一部を、添加剤はほとんどを輸入に頼っているという。

東京理科大学 佐々木教授

「（ベースオイルは）韓国等から輸入している。韓国も石油を持ってるわけではない。添加剤については、アメリカ、ドイツ、イギリス。輸入だと、国内の企業だけではいかんともしがたい点が出てくる。その辺も大きな危惧する点かと思います。」

大量発注による供給の偏りも？ 潤滑油不足 特有の背景

なぜ、潤滑油が手に入りづらくなったのか。赤沢大臣は、17日の会見で…

赤沢経産大臣

「本年3月下旬ごろから、供給の先行きに不安を抱く一部の流通事業者や需要家から、前年同月を大きく上回る量の注文が行われてきていると認識している」

一部の大量発注による供給の偏りを指摘。元売事業者らに対し、前年同月並みの供給を継続するよう要請した。元売り大手に状況をたずねたところ…

出光興産

「原材料の調達難やオーダーのひっ迫などにより、一部の潤滑油製品の供給に影響が出ております」

ENEOS

「一部の潤滑油商品について、受注を停止しております」

各社「安定供給に取り組んでいる」が、詳細については「回答を差し控える」とした。