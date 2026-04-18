ベガルタの快進撃が止まらない！ 衝撃の開幕11連勝！ ホームで栃木Cに５−０圧勝
快進撃が止まらない。
J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Aで、開幕10連勝と負けなしで首位に立つベガルタ仙台は４月18日、第11節で９位の栃木シティとホームで対戦した。
26分に岩渕弘人のゴールで先制すると、45＋２分に相良竜之介の得点でリードを広げる。
迎えた後半、57分に岩渕がPKの絶好機でこの日、２点目をマーク。67分にネットを揺らした途中出場の小林心は、89分にもチーム５点目をゲットした。
最後まで攻撃の手を緩めなかった仙台が、５−０の圧勝。１試合で５得点は今季初で、連勝の数は「11」に。勝点３を積み上げ、首位の座を堅持した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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26分に岩渕弘人のゴールで先制すると、45＋２分に相良竜之介の得点でリードを広げる。
迎えた後半、57分に岩渕がPKの絶好機でこの日、２点目をマーク。67分にネットを揺らした途中出場の小林心は、89分にもチーム５点目をゲットした。
最後まで攻撃の手を緩めなかった仙台が、５−０の圧勝。１試合で５得点は今季初で、連勝の数は「11」に。勝点３を積み上げ、首位の座を堅持した。
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