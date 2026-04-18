花屋で「予算7000円」と伝えたら“税込み7700円請求”された！ 予算は「税込みが常識」ですよね？ 消費税分は「自腹で払うべき」ですか？ SNSで話題の事例で確認

SNSで1300万回閲覧！「予算7000円なのに7700円」投稿の中身

2026年4月、あるXユーザーが「街の花屋さんで7000円の予算でお祝い用アレンジを注文したら、会計で税込7700円と言われた」との趣旨の投稿をしました。投稿主は「予算7000円でお願いしたんですけど……」とは言えず、そのまま支払ったそうです。

この投稿は瞬時に拡散され、閲覧数は1300万回を突破しました。リプライ欄には、「私も同じ経験がある」「上司に3000円預かって花屋に行ったら3300円だった。差額を自腹で払ったら後で叱られた」といった体験談が次々と寄せられました。



そもそも「予算」は税込？ 税抜？ どちらが正しい？

日常会話で「予算7000円」と言えば、ほとんどの人は「財布から出す金額が7000円まで」という意味で使っているのではないでしょうか。つまり、消費税を含めた支払総額です。

一方、税抜き価格で花を組み、そこに消費税を上乗せするのが「普通」と考えている店もあるようです。

では、法律上はどうでしょうか。2021年4月から消費税の「総額表示」が義務化されており、値札や広告では税込価格を表示しなければなりません。ただし、国税庁のタックスアンサーには、「口頭で伝えるような価格は、総額表示義務の対象とはなりません」とあります。

つまり、花屋での口頭のやり取りには法律の縛りがなく、お店と客の間で認識がずれやすい状態が放置されているのが実情です。



税込みで予算オーバー、お店に言っても大丈夫？

遠慮してしまう気持ちは分かります。でも、「予算内に収めてほしい」と伝えることは何も失礼ではありません。花を組み終わった後であっても、1本抜いて金額を調整することは花屋にとって難しい作業ではないはずです。

大切なのは言い方です。「高い」と文句をつけるのではなく、「予算が7000円までなので、その中で収めていただけますか」と丁寧にお願いすれば、お店側も気持ちよく対応してくれるでしょう。



カンパで集めたお金の場合、超えた分は自腹？

職場の送別会や退職祝いなどで、一人数百円ずつカンパを集めて花を買うケースは珍しくありません。この場合、集まった金額が「出せる上限」そのものです。

また、会社の経費として処理するケースでは、領収書の金額と実際の集金額が合わなくなるおそれがあります。少額であっても、勝手に自腹を切る行為がトラブルの種になることがあるのです。

「集金した金額なので、これ以上は出せません」とはっきり伝えるのが一番確実な方法です。



次回からトラブルを防ぐ！ 注文時に使える3つのフレーズ

お店との認識のズレは、注文時のひと言で防げます。以下の3つのフレーズを覚えておくと安心です。

1つ目は、「消費税込みの7000円以内でお願いします」。税込であることを明言するだけで、お店側は迷いません。

2つ目は、「ラッピング代や袋代も全部含めて7000円でお願いします」。すべて込みの金額であることを伝えておくのがおすすめです。

3つ目は、「みんなで集めたお金なので、7000円以上は出せません」。事情を添えると、お店側も「絶対に超えてはいけない金額なんだ」と理解してくれます。

どれも一言を添えるだけの簡単なことですが、これだけでお互いに気持ちよくやり取りできるようになります。



まとめ

「予算○○円」と伝えたら、それは税込みの支払総額を意味するのが一般的な感覚です。もし会計で消費税分を上乗せされても、遠慮せずに予算内で収めてほしいと伝えて構いません。カンパで集めたお金なら、なおさら自腹を切る必要はないでしょう。

次回から花屋で注文するときは、「税込で○○円以内で」と一言を添える。それだけで、モヤモヤはなくなるでしょう。



出典

国税庁 No.6902 「総額表示」の義務付け

執筆者 : よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP