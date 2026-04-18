最新モデルと統一感を持たせたエクステリア

トヨタは欧州向けに販売している『ヤリス・クロス』の改良型を発表した。『プリウス』や『アイゴX』といった新モデルとデザインを統一し、パワートレインの構成も見直した。

【画像】ヤリス・クロスの新デザインが公開！ モダンなハニカムグリル採用【改良型トヨタ・ヤリス・クロスを詳しく見る】 全29枚

エクステリアにおける主な変更点としては、C字型のデイタイムランニングライトを備えたLEDヘッドライトや、ハニカムスタイルのグリルが挙げられる。



改良型ヤリス・クロス トヨタ

インテリアでは、従来は上位グレード『エクセル』にのみ設定されていたスポーツシートが、その下のグレード『デザイン』にも標準装備となった。また、デザイングレードには、アンビエントライトとスマートフォン用のワイヤレス充電器も備わる。

一方、エクセルグレードにはパワーテールゲートが追加され、電動格納式ドアミラーは全車で標準装備となった。

パワートレインは130psのハイブリッド一択に

パワートレインはこれまで通り1.5Lガソリンのハイブリッドだが、最高出力117psのベース仕様はラインナップから外され、2024年に導入されたパワフルな130ps仕様が唯一の選択肢となった。

駆動方式は前輪駆動または四輪駆動から選択可能で、後者の場合、前輪のトラクションが不足した際に後輪の電気モーターが作動する。ただし、どちらの駆動方式を選んでも出力は変わらない。



改良型ヤリス・クロス トヨタ

トヨタ英国部門によると、英国での受注は今秋開始される予定だという。価格はまだ確定していないが、117psのベース仕様が廃止されたことを踏まえると、従来の2万7295ポンド（約590万円）スタートから若干値上がりすると予想される。ただし、最上位のエクセルグレード（3万3180ポンド＝約715万円）については、おおむね現行価格を維持すると見込まれる。