「楽天１−０ロッテ」（１７日、楽天モバイル最強パーク）

死闘に終止符を打つ鋭い打球が、三遊間を抜けた。その瞬間、右手を突き上げて喜びを表現した。延長十一回、２死三塁。楽天・村林一輝内野手が劇的なサヨナラ打。「辰己さんがずっと出塁してくれて、なんとかいい形で回してくれたんで。あとはもう気合でした」と笑顔を見せた。

汚名返上の一打だ。九回２死、四球で出塁した辰己を二塁に置いて打席を迎えたが、結果は投ゴロ。「延長もピッチャーが０で抑えてたんで、勝つことにすごく意味がある。勝ててよかった」。２度目のチャンス。逃すわけにはいかなかった。

三木監督は「みんなでつないで、最後に決めたのは村林で、すごく立派だったと思いますけど。みんなでよく頑張ったと思います」と全員の勝利を強調。この１勝で貯金を今季最多タイの３とし、首位並走のソフトバンク、オリックスと０・５差に迫った。

チームは好調。村林は「まだ長いシーズンなんで。良い時もありますし、もちろん悪い時の方が長いから。その中で接戦を勝ちきれてるっていうこの事実は大事だと思う。みんなで一生懸命やってる結果かなと思います」と言う。チーム一丸で突き進む。