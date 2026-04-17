山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。4月13日（月）から16日（木）までの4日間は、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。

4月14日（火）の放送では、4月からスタートしたTOKYO FM『サントリー オールフリー presents 藤江れいなの「そうだ！競馬場に行こう！」』（毎週月曜 21:30〜21:55）パーソナリティの藤江れいなさんが登場！ 本記事では、藤江さんが所属していたAKB48に入ったきっかけについて語った模様をお届けします。

（左から）パーソナリティの山崎怜奈、藤江れいなさん

れなち：藤江さんは、もともとAKB48に2007年から在籍していて、もちろん私もご活躍を拝見していましたが、どうしてAKB48を受けようと思われたのですか？藤江：最初はモーニング娘。さんが大好きで。“ハロプロかわいいな”ってずっと見ていたタイミングで、いとこがBerryz工房でデビューして……。れなち：え!?藤江：それで、さらに「アイドルいいな」「楽しそうだな」って思っていたタイミングで、AKB48のオーディションを見つけて（応募しました）。れなち：いとこさんって、どなたですか？藤江：Berryz工房とかBuono!でも活動していた夏焼雅なんですけど。れなち：はいはい！ 藤江さんといとこだったのですね！藤江：そうなんですよ。年齢も1つしか変わらないので、もうお姉ちゃんみたいな感覚で。れなち：それで、AKB48に入れるチャンスがあったから“受けてみよう！”と？藤江：そうなんです。れなち：藤江さんは何期生ですか？藤江：4期生です。だから、わりかし序盤のほうで、まだ劇場公演も客席が埋まる前というか、その時代から在籍していました。



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



＜番組概要＞番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55パーソナリティ：山崎怜奈