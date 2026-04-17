音声配信アプリ『Spoon』を展開するSpoonlabs Japanが、連載形式のオーディオ小説サービス『Spoon PodNovel』を1月19日にローンチしたことが発表された。

『Spoon PodNovel』は、長編ストーリーを約10分単位のエピソードで配信する連載型のオーディオ小説サービス。1作品あたり数百回にわたりエピソードが配信され、音声で物語を楽しめる。『Spoon』アプリ内およびWebから利用可能で、毎週新作・続編が追加される予定となっている。

音声合成技術（TTS）を活用し、作品ごとに最適な音声でストーリーが再生される仕組みを採用。これによりスピーディーなコンテンツ提供が可能となり、各作品でエピソードが高頻度で追加されるため、連続してストーリーを楽しむことができるという。

音声フォーマットの特性を活かし、通勤・運転・家事・運動など画面を見ることが難しいシーンでの利用を想定。約10分単位のエピソード構成により、細切れ時間での視聴にも対応する。

サービス開始時点では26作品・各15話を配信中。今後は1作品あたり最大100話規模へ拡張予定で、1週間あたり約600話の新作・続編を配信できるよう制作体制を拡充していく計画だ。さらに韓国・日本・台湾の3カ国で同時制作を行い、グローバル展開を推進するとしている。

公開中の代表作品として、中村航「#失恋したて」、いぬじゅん「星と花火が降る夜に」、ヤングァラム「お兄様のためにヒーローを誘惑してみます」などがラインナップされている。

料金体系は、各作品の第5話までが無料。第6話以降は一定期間の経過後に順次無料開放される形式で、各話ごとの個別購入にも対応する。なお、無料開放までの期間はサービス内の状況に応じて変更される可能性がある。

（文＝リアルサウンドテック編集部）