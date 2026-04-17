外国証券 先物取引高情報まとめ（4月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12642( 9894)
9月限 114( 14)
TOPIX先物 6月限 12100( 11537)
日経225ミニ 5月限 7106( 4106)
6月限 116061( 116061)
7月限 46( 46)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6537( 6193)
9月限 42( 42)
TOPIX先物 6月限 19461( 15765)
日経225ミニ 5月限 2774( 2774)
6月限 87436( 87436)
7月限 82( 82)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1884( 717)
TOPIX先物 6月限 413( 413)
日経225ミニ 6月限 4843( 4843)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2127( 1316)
TOPIX先物 6月限 4374( 3016)
日経225ミニ 5月限 4( 4)
6月限 5432( 5382)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3709( 987)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 4392( 4065)
日経225ミニ 5月限 3063( 63)
6月限 9412( 9412)
7月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2598( 480)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 3778( 3520)
日経225ミニ 5月限 2000( 0)
6月限 5888( 5888)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5693( 5477)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 10519( 10324)
日経225ミニ 5月限 2700( 2700)
6月限 41601( 41601)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 768( 497)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 350( 348)
日経225ミニ 6月限 3447( 3447)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1300( 249)
TOPIX先物 6月限 458( 289)
日経225ミニ 5月限 5000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 626( 626)
9月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 1237( 1237)
日経225ミニ 5月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12642( 9894)
9月限 114( 14)
TOPIX先物 6月限 12100( 11537)
日経225ミニ 5月限 7106( 4106)
6月限 116061( 116061)
7月限 46( 46)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6537( 6193)
9月限 42( 42)
TOPIX先物 6月限 19461( 15765)
日経225ミニ 5月限 2774( 2774)
6月限 87436( 87436)
7月限 82( 82)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1884( 717)
TOPIX先物 6月限 413( 413)
日経225ミニ 6月限 4843( 4843)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2127( 1316)
TOPIX先物 6月限 4374( 3016)
日経225ミニ 5月限 4( 4)
6月限 5432( 5382)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3709( 987)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 4392( 4065)
日経225ミニ 5月限 3063( 63)
6月限 9412( 9412)
7月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2598( 480)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 3778( 3520)
日経225ミニ 5月限 2000( 0)
6月限 5888( 5888)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5693( 5477)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 10519( 10324)
日経225ミニ 5月限 2700( 2700)
6月限 41601( 41601)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 768( 497)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 350( 348)
日経225ミニ 6月限 3447( 3447)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1300( 249)
TOPIX先物 6月限 458( 289)
日経225ミニ 5月限 5000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 626( 626)
9月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 1237( 1237)
日経225ミニ 5月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース