　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 12642(　　9894)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 114(　　　14)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12100(　 11537)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　7106(　　4106)
　　　　　 　 　 6月限　　　116061(　116061)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　46(　　　46)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6537(　　6193)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　42(　　　42)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 19461(　 15765)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2774(　　2774)
　　　　　 　 　 6月限　　　 87436(　 87436)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　82(　　　82)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1884(　　 717)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 413(　　 413)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4843(　　4843)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2127(　　1316)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4374(　　3016)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5432(　　5382)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3709(　　 987)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4392(　　4065)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3063(　　　63)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9412(　　9412)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2598(　　 480)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3778(　　3520)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5888(　　5888)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5693(　　5477)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10519(　 10324)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2700(　　2700)
　　　　　 　 　 6月限　　　 41601(　 41601)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 768(　　 497)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 350(　　 348)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3447(　　3447)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1300(　　 249)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 458(　　 289)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5000(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 626(　　 626)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1237(　　1237)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 8(　　　 8)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース