【アジア蹴球リサーチ】FC町田ゼルビアが警戒すべきアル・イテハドの刺客4選＋1

FC町田ゼルビアは4月18日（日本時間）、サウジアラビア・ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで行われるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝でサウジアラビアのアル・イテハドと対戦する。

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ACLE初出場ながらリーグステージを東地区1位で突破し、ラウンド16では韓国の江原FCを韓国のFCソウルを2戦合計1-0で下した町田。一方、セルジオ・コンセイソン監督率いるアル・イテハドはラウンド16でUAEのアル・ワフダを延長戦の末に破り、サウジ勢では昨季王者のアル・アハリとともにベスト8に進出した。

そんなアル・イテハドには、直近まで欧州トップレベルの舞台でプレーした実力者が多くそろっている。その中で特に注意すべき“刺客”を「4+1」人で紹介しよう。

ユセフ・エン＝ネシリ（28）

今年2月にトルコのフェネルバフチェから加入した、188cmの長身を誇るモロッコ代表ストライカー。代表では2022年カタールW杯3位や直近のアフリカネイションズカップ優勝を経験しており、クラブでも2020〜2024年に在籍したセビージャでUEFAヨーロッパリーグ優勝を2度果たしている。

ステーファン・ベルフワイン（28）

オランダ代表でカタールW杯や2024年EUROにも出場したウィンガー。PSVアイントホーフェンやアヤックスに所属してエールディヴィジ通算169試合に出場し、トッテナムでは韓国代表FWソン・フンミンともチームメイトだった。アル・イテハドには2024年より在籍し、今季サウジリーグでは17試合5ｺﾞｰﾙ3アシストを記録している。

ダニーロ・ペレイラ（34）

センターバックとボランチをこなす元ポルトガル代表のベテラン。ポルトやパリ・サンジェルマンで長年活躍し、ポルトガルリーグ通算192試合出場、リーグ・アン通算109試合などの実績を誇る。2024年のアル・イテハド加入後も中心選手としてチームを支え、ラウンド16のアル・ワフダ戦は延長戦含め120分フル出場を果たした。

（写真提供＝OSEN）ダニーロ・ペレイラ

フランス名門リヨンの下部組織出身で、トップチームで公式戦通算233試合41ゴールを記録した現役アルジェリア代表。ローマを経て2024年よりアル・イテハドでプレーし、サウジリーグでは昨季30試合12G4A、今季18試合4G2Aと活躍を続けている。3月の代表ウィークでもアルジェリア代表に招集されており、同月27日のグアテマラ戦では1ゴール1アシストもマークした。

ファビーニョ（32）

リバプールで長く中盤の主力を張った現役ブラジル代表ボランチ。2018年から2023年までのリバプール在籍機関には、プレミアリーグやUEFAチャンピオンズリーグ、カラバオカップ、FAカップ、コミュニティーシールド、クラブW杯など主要タイトル獲得を経験した。自身がキャプテンを務めるアル・イテハドで、今度はアジア王者を目指す。

（写真提供＝OSEN）ファビーニョ（中央）

町田は現役代表選手を数多く擁するアル・イテハドを破り、“アジア4強”というさらなる高みに進むことができるか。アル・イテハドに関するチーム情報はスポーツ動画配信サービス『DAZN』で確認できる。キックオフは日本時間18日3時だ。