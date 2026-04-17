畑芽育、「愚痴が止まらない」『旅サラダ』で切実過ぎる悩み明かす
俳優の畑芽育が、あす18日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）に出演する。
【番組カット】広島・鞆の浦で笑顔の畑芽育
現在放送中のドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）でダブル主演を務める畑がスタジオに生出演。さらに初めての広島で、パワースポットとおいしいものを巡る1泊2日の旅へ出かける。
旅の始まりは、海と街が一望できる坂の街・尾道。「すごーい！気持ちがいい！」と絶景に声を弾ませた畑は、「ご利益のあるものが大好きなので、パワースポットからパワーチャージをしたいです！」と意気込む。早速訪れた持光寺では、粘土をギュッと握って作る「にぎり仏」作りに挑戦する。
旅の初日を締めくくるのは、潮待ちの港として栄えた鞆の浦。江戸時代の蔵を改装した風情ある宿では、全室オーシャンビューの客室に「信じられないくらい素敵。どうしよう、帰りたくなくなっちゃう」と目を輝かせる。お楽しみの夕食は、瀬戸内の海の幸を使った会席料理。中でも今が旬の「桜鯛」の鯛しゃぶが登場すると、「鯛しゃぶが本当に好きなんです！」とテンションは最高潮に達し、「いくらでもいけます、最高！」と箸が止まらない様子。また、貝が出てくると「小さい頃、お父さんがお酒のおつまみとして食べていた貝をちょろっと盗んで食べていたのを思い出しました」と、微笑ましい家族の思い出を語る一幕も。
2日目は、世界遺産・嚴島神社へ。迫力満点の大鳥居を前に、「空気が澄んでいて呼吸がしやすい。ものすごく清い気持ちになります」と神秘的なパワーを受け止める。宮島最古の寺院・大聖院では、「愚痴聞き地蔵」に最近の切実すぎる悩みを打ち明けるチャーミングな一面も。「愚痴が止まらないんです、私(笑)」とはにかみながらこぼしたのは、「最近花粉がひどくて、どうにかしてほしいです」というかわいらしい悩み。また、一願大師には、「たった一つ」の願いをしっかりと込めて絵馬を奉納。いったい、畑はどんな願いを込めたのか。
【番組カット】広島・鞆の浦で笑顔の畑芽育
現在放送中のドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）でダブル主演を務める畑がスタジオに生出演。さらに初めての広島で、パワースポットとおいしいものを巡る1泊2日の旅へ出かける。
旅の始まりは、海と街が一望できる坂の街・尾道。「すごーい！気持ちがいい！」と絶景に声を弾ませた畑は、「ご利益のあるものが大好きなので、パワースポットからパワーチャージをしたいです！」と意気込む。早速訪れた持光寺では、粘土をギュッと握って作る「にぎり仏」作りに挑戦する。
2日目は、世界遺産・嚴島神社へ。迫力満点の大鳥居を前に、「空気が澄んでいて呼吸がしやすい。ものすごく清い気持ちになります」と神秘的なパワーを受け止める。宮島最古の寺院・大聖院では、「愚痴聞き地蔵」に最近の切実すぎる悩みを打ち明けるチャーミングな一面も。「愚痴が止まらないんです、私(笑)」とはにかみながらこぼしたのは、「最近花粉がひどくて、どうにかしてほしいです」というかわいらしい悩み。また、一願大師には、「たった一つ」の願いをしっかりと込めて絵馬を奉納。いったい、畑はどんな願いを込めたのか。