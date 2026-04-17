お笑いコンビ「カーネーション」の吉田結衣（37）が16日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。社内恋愛について語った。

この日は令和の職場恋愛事情を徹底考察。ハラスメントに注意しつつ恋愛に発展させることの難しさについてトークが展開された。

VTRでは会社の女性同期と恋愛に発展したい男性がアプローチするも、セクハラと勘違いされてしまうというシチュエーションを紹介。MCの「南海キャンディーズ」山里亮太から「どこがダメだったでしょう？」と聞かれると「申し訳ないんですけど全部ダメだった気はする」と語り始めた。

「気合入りすぎというか…もっとライトに。友達の延長線上で成功することもある。同期なんだからランチの誘い方も“もしさ…”じゃなくて“一緒にランチ行く？”くらいで」とアドバイス。「そしたらこっちも“まだ仕事あって…”って断れたのに。1回1回グッと間を作らないといけないっていうのが、彼女も感じ取る。“これって友達としてじゃないのかな？”って。全部が繋がってるって気はします」とダメ出しした。

MCの鈴木愛理は「順番が私ダメだと思います」として最初に“スタイルいいね”って言っちゃったもんだから、ご飯も全部下心に聞こえてきて」とコメント。「最初にランチ行っとけば良かった」と伝えた。