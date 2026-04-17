お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が、好みの女性のタイプ明かし「今まで無理だったから」と打ち明けた。

【映像】かまいたち山内、好みのヤンチャギャル風ビジュアル

4月15日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一 山内健司がMCを務め、大好評企画「イイ女になりたいねん」を実施。山内のほか、マヂカルラブリー 野田クリスタル、お見送り芸人しんいち、トンツカタン 森本晋太郎、ラランド ニシダがガチメイクで“イイ女”を目指し、ゲストのGENERATIONS白濱亜嵐の心を射止めるべく競い合った。

番組では「自分が思うイイ女」に女装してNo.1を決定するというルールのもと、それぞれがなりたい女性のテーマを発表。「どういうイイ女を目指します？」と聞かれた山内は「今までにない角度の、トラック乗ってるギャル。トラギャルです」と宣言した。

それを聞いた濱家は「エグいやん」と一言。そして「ヤンキーとギャル、ほんま好きやんな自分」と呆れると、山内は「あの、自分が、今まで無理だったから。敢えて」と打ち明ける。すると濱家は「コンプレックスやん」「コンプレックスを持った僕が、トラックに乗ったギャルと、みたいなことやろ」と突っ込むと一同大爆笑となった。

90分間のメイクの後、5人目に登場した山内は、生え際がやや黒い金髪グラデーションにギャルメイク、ライトブルーのデニムに白T、黒いジップパーカーを合わせたコーディーネートで現れた。

山内が姿を現すなり、野田は「エンタの神様だろ」とツッコミ、濱家も「ほんまや」と納得の様子だが、山内は「ここからネタが始まるわけじゃない」と否定する。

「ポイントはその…もう男たちと一緒に仕事をしても、気合で負けないぞっていう。男社会で生き抜いていく、ちょっとヤンチャな感じですかね」と説明すると、白濱は「なるほど、なるほど。いや、でも田舎モテはすると、思いますよ。だってこの辺とかもう都会じゃないですか。ちょっとシティ感あるんですけど。田舎行ったらめっちゃモテます」と興奮気味に語る。

濱家も「たしかに…この5人の中にいたら、唯一無二感はあるか」と納得しかけたところで、森本が「なんか、山内さんちょっとでも気抜くと、ギャル男にしか見えないというか。3回もこれ出てるから、ちょっと調子乗りすぎたかなって思っちゃって」と鋭い指摘。

山内は「全然、全然」と否定するが、濱家は「はしゃぎすぎてる。カバンちょっと、一回置いてみてください」と指示。山内が右肩に背負っていたカバンを下ろすと、濱家は「ギャル男や。森本たしかに、ギャル男だ」と森本の意見に賛同。森本が「胸筋が発達したギャル男なんすよ」と追い打ちをかけるも、当の山内は「ほんま、全然ギャル男ちゃうよ」としれっとやり過ごしていた。

（かまいガチ）