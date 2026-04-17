お散歩中、小学生の男の子にハイテンションで声を掛けられたというゴールデンレトリバーさん。思った以上にファンサをする微笑ましい光景が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう、素敵なエピソードは記事執筆時点で123万回を超えて表示されており、5.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：夜、大型犬の散歩中『小学生の男の子』からテンションMAXで声を掛けられ…まさかの『ファンサ』】

小学生男子から歓声と拍手を浴びた大型犬

Xアカウント『@ALF_Golden』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「アルフ」くんのお姿。

この日も飼い主さんと一緒にお散歩へ出かけられていたというアルフくん。

思った以上に『ファンサをする光景』が話題

偶然通りかかった小学生の男の子から『ウワーーー！ゴールデン！！レッッットリバーだっ！』と、ハイテンションで声を掛けられたのだそう。

その言葉、反応から犬好きであることは一目瞭然、溢れんばかりの好意が溢れていることに気付いたアルフくんは、すぐさまその場でゴロンゴロンを披露したのだといいます。

すると、男の子から拍手と歓声を受けることになり、アルフくんも全力のファンサで応えたのだとか。

飼い主さんも『いい少年だった』と振り返っており、その微笑ましいエピソード、アルフくんの天真爛漫さが溢れた対応は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「その素敵な少年とまた会えるといいね」「褒められたので全身で喜びを表現したんですね」「可愛い！喜びが伝わる」「ファンクラブが必要だね」「喜びの舞ｗ」などのコメントが寄せられています。

天真爛漫でフレンドリーな男の子の日常

2021年3月10日生まれのアルフくんは、天真爛漫で元気いっぱい、甘えん坊で食いしん坊な男の子。とにかくフレンドリーで心優しく、紳士な性格の持ち主なのだといいます。

ご家族に溺愛されながら自分らしくマイペースにのびのびと暮らすアルフくんの日常は、日々多くのユーザーにゴールデンレトリバーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ALF_Golden」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。