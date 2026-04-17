安全意識と実態のギャップ！ MS＆amp;ADインターリスク総研「電動キックボード利用者の交通ルール遵守実態アンケート調査」

記事ポイント 電動キックボード利用者の65.6％が交通ルールを守れていなかったかもしれないと回答しています。電動キックボード利用者が守れていなかったかもしれない交通ルールは車道の左側通行、二段階右折、飲酒運転の禁止が上位です。MS&ADインターリスク総研株式会社の調査は運転中に約6割が危険を感じた実態も示しています。 電動キックボード利用者の65.6％が交通ルールを守れていなかったかもしれないと回答しています。電動キックボード利用者が守れていなかったかもしれない交通ルールは車道の左側通行、二段階右折、飲酒運転の禁止が上位です。MS&ADインターリスク総研株式会社の調査は運転中に約6割が危険を感じた実態も示しています。

MS&ADインターリスク総研は、電動キックボードのシェアリングサービス利用経験者500人を対象に交通ルール遵守の実態調査を実施しています。

MS&ADインターリスク総研の調査は、安全運転への自信と実際のルール違反認識に差があることを明らかにしています。

MS&ADインターリスク総研「電動キックボード利用者の交通ルール遵守実態アンケート調査」

調査名：電動キックボード利用者の交通ルール遵守実態アンケート調査実施主体：MS&ADインターリスク総研株式会社調査対象：電動キックボードのシェアリングサービス利用経験者500人調査期間：2026年1月20日から1月26日まで調査方法：インターネット調査詳細ページ：https://rm-navi.com/search/item/2443

MS&ADインターリスク総研の調査では、他のユーザーと比べて安全に運転できていると考える回答が84.8％を占めます。

MS&ADインターリスク総研の調査は、利用者の自己評価が高い一方で実際の遵守状況に課題があることを示します。

守れていないかもしれないルール

違反はしていない：34.4％車道の左側通行：23.8％二段階右折：18.0％飲酒運転の禁止：17.4％

電動キックボード利用者の65.6％は、何らかの交通ルールを守れていなかったかもしれないと自己認識しています。

電動キックボード利用者の回答では、車道の左側通行が最も多く、二段階右折と飲酒運転の禁止が続きます。

運転頻度別の傾向

週に2から3回以上運転する利用者のうち飲酒運転の禁止を守れていなかったかもしれない回答：36.2％

電動キックボードを高い頻度で使う利用者でも、飲酒運転の禁止を守れていなかったかもしれない回答が目立ちます。

電動キックボードの利用機会が多い層にも基本ルールの再確認が必要です。

理解度別の傾向

交通ルールを詳しく知っている利用者のうち飲酒運転の禁止を守れていなかったかもしれない回答：26.2％

電動キックボードの交通ルールを詳しく知っている利用者でも、飲酒運転の禁止を守れていなかったかもしれないと答えています。

電動キックボードの安全対策は知識の普及だけでなく、実際の行動につながる仕組みづくりが重要です。

危険を感じた場面

危険を感じたことがある回答：約6割危険に感じた場面で最も多い回答：自動車と接触しそうになった 47.3％

電動キックボード利用者の約6割は、運転中に危険を感じた経験があると答えています。

電動キックボード利用者が最も多く挙げた危険は、自動車と接触しそうになった場面です。

調査概要

回答者数：500人性別内訳：男性253人、女性247人年齢区分：20から29歳、30から39歳、40から49歳、50から59歳を各125人

MS&ADインターリスク総研の調査は、年代ごとの人数を均等にそろえた構成で実施しています。

MS&ADインターリスク総研の調査結果は、電動キックボードを使う前に交通ルールを見直すきっかけになります。

電動キックボードの利用を考えている人は、左側通行や二段階右折、飲酒運転の禁止を改めて確認すると安心です。

MS&ADインターリスク総研が公表したデータは、安全な移動手段として使い続けるための注意点を具体的に伝えています。

電動キックボード利用者の交通ルール遵守実態アンケート調査の紹介でした。

よくある質問

Q. この調査は誰を対象にしていますか？

A. 電動キックボードのシェアリングサービス利用経験者500人を対象にしています。

Q. 守れていなかったかもしれない交通ルールで最も多い項目は何ですか？

A. 車道の左側通行が23.8％で最も多くなっています。

Q. 危険を感じた場面で最も多い回答は何ですか？

A. 自動車と接触しそうになった場面が47.3％で最も多くなっています。

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